Het waren zaterdag een aantal intense uren voor Lewis Hamilton op het Jeddah Corniche Circuit. De Brit moest zich voorafgaand aan de kwalificatie eerst melden bij de stewards voor het vermeend negeren van de gele vlaggen en het in de weg rijden van Nikita Mazepin tijdens de derde vrije training, al bleef de Mercedes-coureur voor beide incidenten onbestraft. Vervolgens verloor hij in de kwalificatie bijna de controle over zijn Mercedes en zag hij bovendien een bijzonder snelle Max Verstappen. De Nederlander leek in de slotfase op weg naar de pole, totdat hij in de allerlaatste bocht in de fout ging en de muur raakte. De pole-position in Jeddah ging daardoor naar Lewis Hamilton, terwijl teamgenoot Valtteri Bottas Mercedes de volledige eerste startrij bezorgde.

Hamilton was na afloop zichtbaar opgelucht met het kwalificatieresultaat, nadat hij er samen met Bottas alles aan had gedaan om de Mercedes sneller te maken: “We hebben zo hard gewerkt met de simulaties en de afstelling, de samenwerking met Valtteri was echt episch”, dankte Hamilton na de kwalificatie zijn teamgenoot. “Hij is de beste teamgenoot die deze sport ooit heeft gehad. Dat is zeker.”

Bottas moet deze winter bij Mercedes het veld ruimen en plaatsmaken voor de komst van George Russell, maar de Fin bewijst in Saudi-Arabië nogmaals zijn waarde: “We hebben heel goed samengewerkt om de afstelling beter te krijgen, om de auto daar te krijgen waar hij moet zijn”, vervolgde Hamilton. “Zij [Red Bull] waren zo snel. Die stier is echt van een ander kaliber op dit circuit. Ik ben echter dankbaar voor waar we staan. Dankbaar met wat we hebben bereikt.”

Hamilton was vrijdag nog in beide oefensessies de snelste op het Jeddah Corniche Circuit, maar zaterdag had de Brit het er een stuk lastiger: “We waren snel in de eerste twee vrije trainingen, maar om een of andere reden kwamen we in VT3 en vooral in de kwalificatie gewoon snelheid tekort. We worstelden met de banden, dus dat we hier 1-2 eindigen… Ik ben echt trots op Valtteri, de jongens, de mannen en vrouwen in ons team die hier zo hard voor hebben gewerkt. Dit is echt een geweldig resultaat.”

Hamilton op zijn hoede voor Red Bull

Hoewel Mercedes zondag dus in het voordeel is na het veroveren van de eerste startrij, blijft Hamilton op zijn hoede voor de snelheid van Red Bull: “Wij zitten er altijd wat beter bij met de race pace. Mijn lange run gisteren was goed, maar zij hebben duidelijk iets gevonden in de afstelling en waren echt snel vandaag. Ik verwacht dan ook dat het morgen de hele race een spannend gevecht zal worden, maar Valtteri en ik zullen er vol voor gaan.”

In de jacht op de overwinning zal Hamilton opnieuw op de steun van zijn team kunnen rekenen. Op de vraag of hij hoopt op een overwinning antwoordt de Fin: "Natuurlijk wil ik een race winnen, maar we moeten ons allereerst focussen op het constructeurskampioenschap. Daarnaast vecht Lewis ook nog altijd voor de titel, en ik niet. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om waar dan ook te helpen, maar probeer tegelijkertijd ook te genieten."