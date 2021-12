Update: Geen gridstraf voor Hamilton na incidenten in derde F1-training

Een toch al niet vlekkeloze training heeft voor Lewis Hamilton nog een klein staartje gekregen. De Mercedes-coureur moest zich na een rommelige sessie verantwoorden bij de stewards in Jeddah. Dat ging om twee verschillende vergrijpen, waarvan het eerste besluit inmiddels binnen al is. Dat had betrekking op het negeren van dubbel geel om 15.22 uur lokale tijd tussen de bochten 8 en 10. Hamilton passeerde in die fase beide Red Bulls en ook Yuki Tsunoda. Hij zette eveneens een paarse sectortijd op de klokken, waarvoor hij tekst en uitleg moest geven.

Het moment blijft echter onbestraft voor de regerend wereldkampioen. Zo heeft wedstrijdleider Michael Masi aan de stewards laten weten dat lichtpaneel nummer zes per ongeluk is geactiveerd met de mededeling dubbel geel. Het zou volgens Masi om slechts een seconde zijn gegaan. Doordat overige signalen - bijvoorbeeld op het stuur van Hamilton - volledig ontbraken, levert het moment hem geen gridstraf op. Die gridstraf van vijf plaatsen kreeg Max Verstappen wel in Qatar, al was er volgens de stewards toen wel enig gevaar en zijn de zaken daardoor niet één op één te vergelijken.

Reprimande en boete voor moment met Mazepin

Daarnaast moest Hamilton vrijdag nog op het matje komen voor het hinderen van Nikita Mazepin. Het in de weg rijden van andere coureurs begon overigens al toen Hamilton Pierre Gasly ophield op start-finish. Waar dat voorval nog tamelijk onschuldig te noemen is, valt dat niet te zeggen van het latere moment met Mazepin. Hamilton reed immers langzaam op de racelijn in bocht 8 en het is puur aan Mazepin te danken dat het moment geen zeer zware crash heeft opgeleverd.

Een gridstraf blijft Hamilton echter ook in dit geval bespaard. Na het aanhoren van de verklaringen concludeert de FIA dat er sprake was van een communicatieprobleem bij het team. Hierdoor heeft Hamilton alleen tien seconden voor het aanstormen van Mazepin een waarschuwing via de boordradio gekregen en niet vlak voor het moment zelf. De wedstrijdleiding vindt daardoor dat het voorval Hamilton niet zozeer aan te rekenen valt als individu. De Brit komt er met een reprimande vanaf - overigens zijn tweede - en het team van Mercedes ontvangt een boete van 25.000 euro.