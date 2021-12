Ecclestone: "Blij dat Hamilton achtste wereldtitel niet heeft gewonnen"

De kampioenschapsthriller in Abu Dhabi kon twee kanten op vallen. Of Max Verstappen zou historie schrijven door als eerste Nederlander ooit wereldkampioen te worden in de Formule 1 of Lewis Hamilton zou zijn achtste rijderstitel kunnen pakken. Mocht dat laatste het geval zijn, dan werd mederecordhouder Michael Schumacher met zeven titels naar de tweede plek geduwd. Uiteindelijk was het de Red Bull-coureur die na een krankzinnige slotfase won en de titel op zijn naam schreef. De 91-jarige Ecclestone, die tot 2017 Formule 1-baas was, is blij dat Verstappen de nieuwe kampioen is.

"Hij [Max Verstappen] heeft de titel fair and square gewonnen. Dat is altijd goed. Ik denk persoonlijk dat mensen blij zijn dat een nieuw gezicht wereldkampioen is geworden", aldus Ecclestone tegen het Britse Sky News. "We hebben er natuurlijk zeven van Lewis [Hamilton] meegemaakt, wat komt omdat hij ontzettend goed is. Ik ben persoonlijk blij dat Lewis niet zijn achtste titel heeft gewonnen. Met zeven stuks staat hij gelijk aan Michael Schumacher en ik wil dat niet graag verbroken zien worden. Mochten we hem [Schumacher] op een dag verliezen, dan zie ik hem graag gaan als [recordhouder] met zeven kampioenschappen op zak." Op de opmerking van het nieuwsprogramma dat records er zijn om verbroken te worden, antwoordt Ecclestone: "Laten we eerst kijken of iemand dat gaat lukken."

Nelson Piquet, Brabham en Bernie Ecclestone Foto door: Motorsport Images

Ecclestone werd geboren in 1930 en probeerde zich in 1958 voor twee Grands Prix te kwalificeren. Helaas lukte dat de Engelsman niet. Later werd hij onder andere manager van Jochen Rindt, kocht in 1972 het team van Brabham en was daar vijftien jaar lang de teambaas. Uiteindelijk kwam Ecclestone aan het hoofd te staan van de Formule 1. In 2017 nam Liberty Media het over.