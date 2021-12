Verstappen werkt soepele bandentest af: "Nu even rust pakken"

Waar Nyck de Vries in de Mercedes W12 dinsdag de snelste tijd afwerkte op het circuit in Abu Dhabi, ging het voor Max Verstappen en zijn Red Bull Racing om het verzamelen van data en het vergaren van kennis op de nieuwe 18 inch-banden. Na een paar vermoeiende dagen werkte Verstappen meer dan twee Grand Prix-afstanden af en kreeg hij een goede indruk van het nieuwe Pirelli-rubber.

“Het was goed om weer achter het stuur te zitten en het voelde goed om een beetje gevoel te krijgen met de nieuwe banden”, verklaarde Verstappen. “Alles verliep soepel en we hebben geen schokkende zaken ontdekt over de banden, dat is positief. Volgend jaar gaat alles veranderen en de auto’s zijn heel anders, het is goed dat we nu alvast wat informatie over de banden hebben. Het was een mooie dag, maar die kwam wel aan het eind van een heel lang en veeleisend seizoen. We zijn natuurlijk beloond met de wereldtitel, maar nu wil ik even rust pakken en heb ik wel even zin in een tijdje zonder actie op de baan.”

Het feit dat Alexander Albon eerder dit seizoen al wat testdagen voor Red Bull afwerkte hielp het team bij het toepassen van de juiste afstelling tijdens de Abu Dhabi-bandentest. “Max werkte met een prototype-auto aan de grotere 18 inch-banden om de nieuwe reglementen zo goed mogelijk te benaderen qua gewicht en downforce”, vertelde hoofdengineer Guillaume Rocquelin. “Alles is volgens plan verlopen. We hebben al heel wat voorbereidend werk op de nieuwe banden gedaan met Alex Albon, vandaag konden we gewoon ons programma afwerken. De auto was goed wat betreft de balans, het was een mooie dag.”

Woensdag wordt er ook nog getest in Abu Dhabi, dan komt Sergio Perez in actie. Verstappen is dinsdagavond huiswaarts gereisd. Hij zal onder meer nog een bezoek brengen aan de Red Bull Racing-fabriek in Milton Keynes, donderdag staat vervolgens het FIA Gala op het programma. Daar zal Verstappen officieel als Formule 1-wereldkampioen gehuldigd worden.