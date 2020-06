Ecclestone in de bres voor 'oude vriend' Frank Williams

Claire Williams maakte vorige week bekend dat de stal het water zo na aan de lippen staat dat het in de verkoop mag. Er wordt gezocht naar een investeerder die het team deels of in zijn geheel wil overnemen. Williams hoopt binnen drie tot vier maanden een koper te hebben gevonden. Hoewel Williams aangaf dat de eventuele verkoop vooral was bedoeld om het voortbestaan van het team te garanderen, zou het dus mogelijk kunnen zijn dat de naam Williams na 43 jaar uit de Formule 1 verdwijnt.

Ecclestone heeft daar grote moeite mee, zo laat hij in gesprek met het Franse persbureau AFP weten. “Ik hoop niet dat dit het einde betekent voor Williams. Het zou het einde van het tijdperk zijn, maar ik hoop dat er iemand gevonden kan worden die het team op de goede manier kan leiden want het zou doodzonde om zo’n team te verliezen. Dat is ondenkbaar: die goede oude Frank heeft zo hard gewerkt om er voor te zorgen dat zijn team kon strijden en dat is ‘m gelukt. Om dat nu te zien verdwijnen is niet goed.”

Volgens Ecclestone is het huidige management onder leiding van Frank’s dochter Claire en CEO Mike O’Driscoll mede debet aan de ondergang van de negenvoudig constructeurskampioen. “De moeilijkheid is dat Frank het team vrij direct leidde. Helaas heeft het huidige management niet dezelfde status als Frank. Hij kon dingen gedaan krijgen.”

Ondanks die kritiek is Ecclestone bereid om Claire Williams te helpen bij haar zoektocht. “Ik ben aan het rondkijken of ik mensen kan vinden die geïnteresseerd zijn en betrokken zouden willen worden, maar een Formule 1-team bezitten is een erg dure hobby.” Een van de gegadigden om het team te kopen is Michael Latifi, de vader van Williams-coureur Nicholas. Maar ook de Russische familie Mazepin (vader Dimitry en zoon Nikita) en de Canadees-Israëlische miljardair Sylvan Adams (sponsor van Williams-testcoureur Roy Nissany) zouden belangstelling hebben.