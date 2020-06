F1 overweegt te spelen met bandencompounds bij back-to-backs

Vorige week stemden de Formule 1-teams over een van de plannen om wat meer leven in de brouwerij te brengen bij de tweede races in Oostenrijk, Groot-Brittannië en andere landen waar mogelijk nog een tweede race op hetzelfde circuit wordt afgewerkt. Het ging om de kwalificatieraces met reversed grid. Voor een dergelijke verandering op korte termijn was unanieme goedkeuring nodig, maar door een ‘nee’ van Mercedes-baas Toto Wolff ging er een streep door het plan. “We hebben er vorig jaar naar gekeken en we kregen geen steun”, vertelde Ross Brawn in gesprek met Motorsport.com.

“We dachten dat het het komende seizoen, met de noodzaak dat we een aantal Grands Prix als tweede weekend op hetzelfde circuit hebben, een perfect idee zou zijn voor de tweede race. Dus in Oostenrijk, Silverstone en als er nog een volgt in de tweede helft van het seizoen, dan hadden we hetzelfde kunnen doen. Maar dat kunnen we niet door Mercedes. Toto was heel eerlijk in de meeting. ‘Wij hebben volgens ons de beste competitieve positie, we jagen op de zevende wereldtitel, waarom zou ik de kans opgeven die we hebben? Want dit voorstel zou onze situatie een stuk lastiger maken.’ Dat begreep en respecteerde ik. Ik had gehoopt dat hij het bredere plaatje wilde zien, maar dat deed hij niet.”

Vooral tv-zenders willen graag dat de tweede race op hetzelfde circuit geen exacte kopie wordt van het voorgaande weekend. Ook Brawn wil graag een manier vinden om meer interesse te wekken, zonder daarmee specifieke deelnemers te benadelen. Een van de ideeën hiervoor is het variëren met de bandenkeuze. Vorig jaar nam Pirelli de compounds C2, C3 en C4 mee naar de Red Bull Ring, en de hardere C1, C2 en C3 naar Silverstone. “We bespreken dit momenteel”, zei Brawn. “Er zijn twee elementen bij het tweede weekend. Aan de ene kant moeten we ervoor zorgen dat men het hele weekend rijdt, want we willen geen heel rustige vrijdag omdat ze alle data al hebben die ze nodig hebben.”

“En het andere aspect is: is er iets wat we kunnen doen met een verandering wat fans iets meer zal betrekken bij de tweede race? Iets wat de teams niet als verontrustend voor hun competitieve status binnen de F1 zien. Het wordt iets kleins, iets als bandencompounds of iets in die richting. We kijken of er ruimte is om daar iets mee te doen. Als zij een andere reeks compounds beschikbaar hebben, zullen ze [de teams] wat werk doen.” Brawn benadrukt echter dat absoluut nog geen zekerheid is. “Mogelijk komt er niets, maar als we iets kunnen doen om die tweede race levendiger te maken, dan zou dat goed zijn.”

Met medewerking van Adam Cooper