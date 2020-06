Williams: "Het team en het personeel staan op nummer één"

De verkoop van de renstal is nog lang niet zeker, maar mocht er een koper worden gevonden dan komt er misschien wel een einde aan ruim veertig jaar Formule 1-geschiedenis. Williams in zijn huidige vorm werd in 1977 opgericht door voormalig coureur en mecanicien Frank Williams. De Engelsman had er vanaf de jaren zestig al wat F1-avonturen opzitten toen zijn team Williams Grand Prix Engineering op 8 mei 1977 met een chassis van March en de coureur Patrick Nève aan de start van de Spaanse Grand Prix verscheen. De Belg werd twaalfde, op vier rondes achterstand van racewinnaar Mario Andretti.

Geen sterk begin, maar Williams wist het team in de afgelopen 43 jaar te transformeren tot een power house, met negen constructeurstitels in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Met dat aantal staat Williams nog steeds tweede op de eeuwige ranglijst van Formule 1-teams. Alleen Ferrari heeft meer constructeurstitels (16) en zelfs McLaren (8) en Mercedes (6) hebben er minder.

Het team is de afgelopen jaren echter in verval geraakt en een verkoop is dan ook vrijwel onvermijdelijk. Tekenend voor de huidige situatie is dat Williams onlangs zelfs de fabriek in Grove en de historische autocollectie in onderpand moest geven om de lopende rekeningen te kunnen betalen. Bezittingen verpanden kan echter maar één keer en dus lijkt een verkoop slechts een kwestie van tijd.

Dat zal Frank Williams ongetwijfeld veel pijn doen, zo geeft dochter Claire Williams toe. “Dat klopt inderdaad. Maar wat Frank altijd heeft gedaan is er zeker van te zijn dat het team, de zaak en het personeel op nummer één staan. En dat doen we nu ook. Frank wil ook altijd zo competitief mogelijk zijn en één van de belangrijkste redenen waarom we dit doen is om geld aan te trekken, vervolgens op de beste mogelijke manier gebruikmaken van de nieuwe regels die volgend jaar ingaan en weer succesvol zijn. Dat is ons enige belang.”

De aankondiging van een eventuele verkoop volgt niet geheel toevallig enkele dagen na de rectificatie van het nieuwe Formule 1-reglement voor de periode na 2020, waarin dan eindelijk het veelbesproken budgetplafond is omarmd. Dat plafond kan een stimulans zijn voor geïnteresseerde kopers omdat het het veld competitiever maakt en de concurrentiepositie verbeterd. Bovendien weet je globaal waar je qua uitgaven aan toe bent.

Geen slechte tijd dus om een investeerder te zoeken, maar er is momenteel zoveel gaande in de Formule 1 dat het zo maar eens zou kunnen dat er binnenkort nog meer teams in de verkoop gaan (Racing Point? Mercedes?). En dat zou de prijs wel eens negatief kunnen beïnvloeden, want waarom zou je een achterhoedeteam over willen nemen als er een middenklasser of zelfs een kampioensteam op de markt is. Waar Williams op moet hopen is dat er een serieuze partij geïnteresseerd is die de geschiedenis van de prachtige stal wil respecteren en er voldoende geld in wil steken om nog eens 43 jaar te blijven bestaan.