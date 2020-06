Williams leent 56 miljoen euro van Latifi tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft tot nu toe al desastreuze gevolgen gehad voor de wereldeconomie en in de Formule 1 zorgt dat ook voor een enorme uitdaging. De sport zelf heeft al een aantal maatregelen genomen om de financiële druk op de teams te verlichten en de teams zelf komen ook in actie. Zo overweegt McLaren om een hypotheek te nemen op de collectie historische Formule 1-bolides van het team. Williams had al een vergelijkbare 'herfinanciering' rond, maar daar zijn nu wat meer details over naar buiten gekomen.

Uit de corresponderende documenten blijkt dat de Iraans-Canadese zakenman het historierijke Britse team een bedrag van zo’n 56 miljoen euro leent om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het onderpand van de lening betreft de collectie historische F1-auto’s van Williams, evenals de grond en de gebouwen van het bedrijf. De waarde van de onderdelen van het onderpand zijn geschat op respectievelijk 22 en 34 miljoen euro, wat dus neerkomt op 56 miljoen euro in totaal. Mocht Williams in de toekomst niet voldoen aan de verplichtingen richting Latifi en de lening niet terug kunnen betalen, dan krijgt Latifi de volledige controle over de renstal.

Toeval is het niet dat Latifi Williams een financiële injectie geeft gedurende de coronacrisis. Het hoofd van het Canadese voedselbedrijf Sofina Foods zag eind 2019 zoon Nicholas Latifi een contract tekenen bij het in Grove gevestigde team om in 2020 zijn debuut in de Formule 1 te maken. In de afgelopen maanden verbond Sofina zich als sponsor aan Williams en niet veel later werd ook de samenwerking met koffiebrander Lavazza aangekondigd door het team. Latifi is met Sofina Foods verantwoordelijk voor de import van het Italiaanse koffiemerk in Canada.