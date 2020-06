Marko: "Verstappen angstig voor corona, maar dat is juist goed"

In het eerste weekend van juli mogen Verstappen en zijn negentien F1-collega's voor het eerst in zeven maanden weer een officiële F1-race afwerken. Het hele spektakel zal onder strenge voorwaarden worden gehouden, al past dat protocol volgens Marko prima bij bij de bredere aanpak van Verstappen. "Max is, moet ik zeggen, angstig. We hadden bijvoorbeeld een paar evenementen gepland, maar als de voorzorgsmaatregelen niet op orde waren, heeft Max die afgezegd."

"Maar dat is ook verstandig. Het wil de jongste wereldkampioen ooit worden en gaat daarvoor alle risico's uit de weg", aldus Marko in gesprek met RTL Duitsland. "De meeste coureurs leven in Monaco en daar zijn de veiligheidsmaatregelen sowieso zeer streng. Je mag daar maar een paar uren per dag het huis uit. Dus ze komen goed geïsoleerd en goed voorbereid deze kant op."

Met de woorden 'deze kant op' doelt Marko vanzelfsprekend op Spielberg, waar de eerste 'double header' op het programma staat. Het devies van Marko voor die wedstrijden is helder: 'volle Attacke'. "Ik ga ervan uit dat de eerste acht races vast staan. Dat is op zichzelf al genoeg om een wereldkampioenschap uit te schrijven. Je moet er vanaf de eerste race vol bovenop zitten en er het maximale uithalen. De overzeese races moeten namelijk plaatsvinden in landen die nu nog gebukt gaan onder het coronavirus. Die races staan weliswaar gepland, maar of ze echt plaatsvinden, staat in de sterren geschreven. Daarom willen wij vanaf de eerste race meteen vol aanvallen."

Rest alleen nog de vraag of dat niet riskant is? Meerdere coureurs hebben al aangegeven 'roestig' te zullen zijn bij de herstart, waardoor het gevaar van een nulscore ook op de loer ligt. En dat zou bij een ingekort kampioenschap zeer kostbaar zijn. "Maar we hebben wel gewoon de gebruikelijke trainingen op vrijdag en zaterdag, dus ik hoop dat we het daarin voor elkaar krijgen. Maar als het heel warm wordt - dat kan best in juli - en de gebruikelijke conditie ontbreekt nog, dan kan de concentratie wegvallen. Maar goed, dat maakt het alleen maar spannender voor de toeschouwers."

Met medewerking van Christian Nimmervoll