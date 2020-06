Brawn: F1-kalender met acht Europese races telt als officieel WK

Normaal gesproken moet een wereldkampioenschap in de Formule 1 een bezoek brengen aan drie continenten, zoals voorgeschreven wordt in de Internationale Sporting Code van de FIA. Met betrekking tot de aanduiding ‘wereldkampioenschap’ wordt gemeld: “De kalender van de cup, trophy, challenge of series moet competities bevatten op in ieder geval drie continenten gedurende hetzelfde seizoen.” Vanwege de niet eerder vertoonde situatie (COVID-19) hoeft de F1 echter niet aan die voorwaarde te voldoen om in 2020 toch te aangemerkt te worden als officieel wereldkampioenschap. “In theorie vormen de acht Europese races al een wereldkampioenschap”, vertelde Brawn aan Motorsport.com.

Na de Italiaanse Grand Prix op Monza op 6 september staan er vooralsnog geen races op de F1-kalender. De teams is verteld dat Bahrein en Abu Dhabi aan het einde van het jaar de enige evenementen buiten Europa zijn waarvan redelijk vast staat dat ze doorgaan. Brawn gaf toe dat het niet makkelijk is om overzeese races in te plannen onder de constant veranderende omstandigheden. “Het is een uitdaging, maar ik denk dat het ook een uitdaging was om het Europese seizoen samen te stellen”, zei hij. “Twee of drie weken geleden, een maand geleden, leek het onmogelijk. Maar nu hebben we een fatsoenlijke kalender samengesteld.”

“De situatie verandert bijna op dagelijkse basis. In algemene zin gaat het steeds beter, maar er zijn nog een aantal landen die door de zwaarste fase gaan. Dus we moeten ze de tijd geven om te zien hoe snel het daar kan herstellen. Mexico is een land waar we nog willen racen, maar zij zitten op dit moment midden in de piek van de pandemie. We hebben nu wat extra tijd genomen voordat we een aantal moeilijke besluiten moeten nemen. Daarna laten we de zaken zijn beloop gaan en bekijken we waar we staan. Er zijn verscheidene opties. Ik denk dat we een redelijk seizoen samen kunnen stellen. Ik kan je niet vertellen in welke vorm, maar ik denk dat er voldoende races zijn om er een goed seizoen van te maken.”

Brawn wil door de steeds veranderende situatie geen uitspraken doen over welke races hij een goede kans geeft om in 2020 terug te keren op de kalender. Ondanks de onzekerheid over hoe de situatie zich verder ontwikkelt en waar er verder geracet kan worden in 2020 staat de Brit wel achter het plan van de F1 om dit jaar niet als verloren te beschouwen. “Er zijn mensen die ervoor pleiten om de rest van het jaar niets te doen en in 2021 opnieuw te beginnen. Ik denk dat dit niet goed zou zijn, de F1 zou er in dat geval veel slechter voorstaan dan nu. Anders zouden we dit ook niet doen. We proberen alle elementen te balanceren.”

De voorkeur van de F1 ligt volgens Brawn nog altijd bij het opzetten van overzeese races voor eind september en de maanden daarna, maar meer races in Europa – op circuits als Imola of Hockenheim, maar ook op circuits die al op de kalender van 2020 staan - is ook een mogelijkheid. “Dat zijn opties, maar geen opties die we nu al nastreven. We bekijken eerst wat er wel mogelijk is. Zoals iedere verstandige partij zou doen, kijken we naar wat mogelijk is qua overzeese races en wat er binnen Europa gedaan kan worden. Er zijn dus meerdere kansen en we hebben geluk dat we deze alternatieven hebben. Maar momenteel proberen we plan A na te streven.”

Met medewerking van Adam Cooper