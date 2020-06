Noodlijdend Aston Martin ontslaat tot 500 werknemers

Aston Martin ziet dan ook geen andere uitweg dan het inkrimpen van het personeelsbestand. Om de eindjes aan elkaar te knopen overweegt Aston Martin ook om elf miljoen euro te bezuingingen op de investeringen in gebouwen en machines. Daarnaast wil het de productiekosten met negen miljoen euro verlagen. De financiële problemen bij Aston Martin dateren al van voor de coronapandemie, maar de crisis die het virus veroorzaakt helpt niet mee. De verkoop van straatauto's ligt vrijwel stil en vooral het hogere segment wordt hard getroffen. Over de eerste drie maanden van dit jaar werd bij Aston Martin een verlies genoteerd van 132 miljoen euro. Dat resultaat volgde op een verlies van 116 miljoen euro in heel 2020. De sportwagenbouwer heeft alle hoop gevestigd op de nieuwe SUV, de DBX. Ook wil het bedrijf doorgaan met de Valkyrie en Valhalla supercars.

De aankondiging komt een week na de bekendmaking door Aston Martin dat het Tobias Moers aan heeft getrokken als nieuwe algemeen directeur. Moers komt over van Mercedes-AMG en begint op 1 augustus bij Aston Martin. Het bedrijf bevindt zich in een transitie nadat het eerder dit jaar uit de brand werd geholpen door Lawrence Stroll en zijn consortium. Stroll is nu voor 25 procent mede-eigenaar van Aston Martin en tevens eigenaar van Racing Point. De Canadese zakenman wil de twee bedrijven doen samensmelten en Racing Point volgend seizoen als Aston Martin-fabrieksteam in de Formule 1 inschrijven.

Aston Martin heeft in Engeland zo’n 1.800 mensen in dienst. Het start op korte termijn de onderhandelingen met de bonden over het massa-ontslag.