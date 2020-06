Aston Martin haalt AMG-topman Moers als opvolger CEO Palmer

Voor het eerst sinds Lawrence Stroll eerder dit jaar een investering deed in Aston Martin is er geschoven met functies binnen het management. Het slachtoffer daarvan wordt Palmer: hij was sinds 2014 de CEO van de Britse sportautofabrikant, maar hij legt zijn taken neer. Zijn opvolger wordt Moers, die momenteel nog functies als voorzitter en CEO van Mercedes-AMG bekleedt. Vanaf 1 augustus treedt Moers in dienst van Aston Martin. Voor de tussenliggende periode wordt Keith Stanton benoemd tot COO, en in die rol zal hij voorzitter Stroll ondersteunen.

Moers werkt al meer dan 25 jaar in hoge functies binnen Daimler en sinds 2013 is hij de CEO van AMG. Ook is hij waarnemend technisch directeur van die divisie. “Ik ben erg enthousiast om op dit punt in de ontwikkeling bij Aston Martin Lagonda te komen werken”, zegt Moers. “Ik heb altijd een passie gehad voor sportauto’s en ik kijk uit naar de kans om voor dit iconische merk te werken, waar ik aan de technische zijde dichtbij stond bij aanvang van de samenwerking tussen de twee bedrijven.” Moers ziet meerdere factoren die Aston Martin er weer bovenop kunnen helpen, mede door de komst van Stroll. “Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Lawrene en met het hele Aston Martin-team een sterkere business op te bouwen voor onze klanten, medewerkers, partners en aandeelhouders.”

Stroll ziet in Moers de leider die Aston Martin nodig heeft om de volgende stap te zetten. “Hij is een exceptioneel getalenteerde professional en een bewezen bedrijfsleider met een uitstekend CV tijdens zijn jaren bij Daimler, met wie wij een langlopende en succesvolle technische en commerciële samenwerking hebben en die we graag voort willen zetten. Hij is de juiste leider voor Aston Martin Lagonda terwijl we onze strategie voor het bedrijf implementeren, om daarmee ons volledige potentieel te bereiken. Onze ambitie als bedrijf is significant, duidelijk en wordt alleen geëvenaard door onze vastberadenheid om succesvol te zijn.”

Onder leiding van de vertrekkende Palmer keerde Aston Martin terug in de Formule 1. Dat deed het als titelsponsor van Red Bull Racing en met dat team ontwikkelde de autobouwer ook de hypercar Valkyrie. Eind 2020 vertrekt Aston Martin bij Red Bull Racing en maakt het de overstap naar Racing Point, dat het fabrieksteam van de fabrikant wordt. Eind januari werd die samenwerking al aangekondigd, nadat Stroll investeerde in Aston Martin. Hij is ook de eigenaar van Racing Point.