Aston Martin toont bij presentatie wél de echte auto

De AMR22 is daarmee de eerste Formule 1-wagen die publiekelijk getoond wordt. Fans en rivaliserende teams wachten met smart op het moment dat de eerste F1-wagen die gebouwd is volgens het nieuwe reglement getoond wordt. Haas kwam afgelopen vrijdag met computerbeelden van de nieuwe wagen, Red Bull maakte woensdag gebruik van een showmodel. Christian Horner verklaarde dat die wagen voor de start van het seizoen nog flink gaat veranderen.

Aston Martin heeft gekozen voor een andere aanpak en gaat ook meteen al rijden met de nieuwe auto. Sebastian Vettel en Lance Stroll krijgen vrijdag beide de kans om de nieuwe wagen aan de tand te voelen. Aston Martin heeft een filmdag gepland op het circuit van Silverstone waar een maximum van 100 kilometer afgelegd mag worden. Het feit dat de wagen zo vroeg op de baan komt, geeft het team ook twaalf dagen de tijd om eventuele kinderziektes op te lossen en de data te analyseren voordat men aan de bak moet tijdens de test in Barcelona.

De testrun op Silverstone is bovendien nuttig voor motorleverancier Mercedes. Het team heeft de krachtbron aangepast zodat die geschikt is voor de nieuwe brandstof, die geïntroduceerd wordt in de Formule 1. Die brandstof gaat invloed hebben op het overbrengen van vermogen in de wagens.

Met de vroege filmdag heeft Aston Martin ook een passend antwoord gegeven op sommige media, die suggereerden dat men hopeloos achter liep bij de bouw van de AMR22.

De presentatie van Aston Martin begint donderdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd.