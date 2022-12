Aston Martin Racing kende een tegenvallende start van het Formule 1-seizoen 2022. Het team finishte vaak buiten de punten, maar maakte uiteindelijk een inhaalslag. In Barcelona werd de AMR22 van veel nieuwe onderdelen voorzien en kreeg deze gekscherend de bijnaam: groene Red Bull. Dit omdat het pakket aardig wat weghad van de RB18. Toch sloegen ze in Silverstone de juiste weg in. De auto werd beter en sneller. In de slotfase van 2022 sprong Aston Martin zelfs nog van de negende naar zevende plek in het kampioenschap en miste op een haar na P6. Teambaas Mike Krack stelt dat de komst van onder meer Dan Fallows, voormalig Red Bull Racing-medewerker, hieraan heeft bijgedragen.

"Bij de start van het seizoen lagen we achterop schema, maar uiteindelijk hebben we ons aardig hersteld", zegt Krack. "Over een jaar of drie moeten we echt een duidelijke verbetering zien qua performance. Wat dat betreft liggen we op schema. We hebben ons naar mijn mening indrukwekkend hersteld. Je ziet duidelijk de impact van mensen als Dan en andere nieuwe gasten. We hebben nu veel momentum en je voelt dat er een gemotiveerde sfeer hangt. Wat dat betreft geloven we dat we op de juiste weg zitten en is het vanuit dat perspectief allemaal in orde."

Krack geeft eerlijk toe dat hij huiverig was om grote veranderingen door te voeren, nadat hij vlak voor de start van het seizoen zich bij het team voegde. "Soms is het beter om geen radicale beslissingen te nemen en zaak om rustig te blijven. Ik zat al een tijdje niet meer in F1, maar sommige dingen veranderen niet. Je moet analyseren wat het probleem is. Je kan echter niet vijf dingen tegelijk aanpassen. Het gaat erom dat je de zwakke punten eerst aanpakt", vervolgt de Luxemburger.

Volgens de chef was het met name zaak om het gevoel van de coureurs in de auto te verbeteren. "Ik weet nog dat we in Melbourne lang bij elkaar zaten. We besloten daardoor de feedback van de rijders te laten komen. Zij konden voelen wat de auto deed. Vervolgens stelden wij vast wat er nodig was. Vanuit dat oogpunt is het belangrijk dat je mensen hebt die je vertrouwt. In zo'n situatie moet je niet constant van personeel wisselen. Het kost ook nieuwe mensen tijd om zich bij een groep te voegen. Daardoor verlies je weer een paar maanden. Wat dat betreft hebben we nu de juiste mensen. De reacties zijn in ieder geval goed." Met de komst van Fernando Alonso krijgt Lance Stroll in 2023 wel een nieuwe teamgenoot.