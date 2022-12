Charles Leclerc trapte het Formule 1-seizoen 2022 uiterst sterk af door twee van de drie eerste Grands Prix te winnen. Daarna kwam de klad er in. Technisch malheur, tactische fouten en missers van de coureurs gooiden geregeld roet in het Italiaanse eten. Daarbij ontwikkelde Red Bull Racing de RB18 dusdanig door, dat het de sterkste auto van de grid werd. Uiteindelijk werd Leclerc tweede in de stand bij de rijders en haalt de Monegask voldoende vertrouwen uit de pace van de Ferrari F1-75. Toch is het volgens Leclerc wel van belang dat de Scuderia de problemen van halverwege 2022 onderzoekt.

"Als ik het hele plaatje bekijk en bedenk waar we vorig jaar stonden, dan is dit een grote stap naar voren. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat het halverwege het seizoen frustrerend verliep", aldus Leclerc voor het nieuws bekend werd dat Mattia Binotto zijn ontslag had ingediend. "We stonden aan de leiding in het kampioenschap, keken vervolgens tegen een kleine achterstand aan en vielen daarna nog verder terug. Dat was vervelend. Het is zaak om alle problemen van afgelopen jaar voor volgend seizoen aan te pakken. Op strategisch vlak verbeterden we ons flink in de laatste paar races. Helaas was dat lastig te zien, omdat ons tempo niet meer zo goed was als dat in het begin van 2022 het geval was. Ik ben er echter vrij zeker van dat we Red Bull Racing qua snelheid in 2023 gaan bijhalen."

Strategie, betrouwbaarheid en banden

Leclerc stipt drie gebieden aan waar Ferrari moet verbeteren: betrouwbaarheid, strategie en het managen van de banden. "Het is lastig om te zeggen wat de volgorde is, maar de betrouwbaarheid was op een bepaald moment in het seizoen vrij problematisch. Daar betaalden we later de prijs voor met straffen en andere zaken", vervolgde hij. "Ook qua strategie lieten we het vaak liggen en met de banden waar we niet consistent genoeg. Abu Dhabi was een prima race, maar we kenden ook slechte races. Soms begrepen we de banden ook niet. Dit zijn de drie gebieden waar we ons op richten. Qua strategie hebben we dus een stap gemaakt. Tuurlijk maakten we nog fouten, maar het ging op zondag al een stuk beter. De banden, strategie en de betrouwbaarheid mogen we dus niet vergeten."

Leclerc wil ook het personeel niet de schuld geven van het mislopen van overwinningen. "Ik had op bepaalde momenten ook minder moeten pushen, zoals in Frankrijk. Dit was met name in het begin van mijn loopbaan een punt waar ik veel op focuste. Ik wist dat dit zwak was. Nu ik langer in F1 zit, gaat het meer om de details en om zoveel mogelijk honderd procent te zijn. Dat is waar ik me volgend jaar op richt, om te proberen altijd op mijn best te zijn. Ik weet zeker dat als ik op mijn best ben, ik erg goed ben."