Giovinazzi analyseerde Imola met behulp van onboard video's

Twee van die drie punten waren afkomstig van ervaren rot Kimi Raikkonen, terwijl Antonio Giovinazzi op P10 het laatste puntje meepikte. De Italiaanse coureur kan uiterst tevreden terugkijken op het weekend op Imola. Want naast die top tien-notering was er het nieuws dat hij zijn Alfa-stoeltje voor volgend seizoen heeft veiliggesteld.

Die contractverlenging gaf Giovinazzi vleugels, vooral zijn eerste ronde was indrukwekkend. Geholpen door wat duw- en trekwerk voor zijn neus wist de Italiaan vanaf de twintigste plek op te werken naar P14. “Het was een geweldige openingsronde, ik pakte zes plekken”, aldus een opgetogen Giovinazzi na afloop van de race die aangaf hulp had gehad van onboard videobeelden. “Gisteravond heb ik weer wat werk verricht met het bekijken van alle starts hier, van de Formule Renault, de Formule 4, alles wat ik mijn laptop kon vinden. Ik heb het allemaal met een beetje geluk samen kunnen vatten in één rondje.”

Ondanks dat Giovinazzi zijn bandenwissel niet uitvoerde onder de safety car wist hij zijn positie te behouden en dus achter Raikkonen te finishen. "Het was op het einde een beetje lastig, de mediums waren vrij oud en de temperatuur daalde. Het was moeilijk om de mensen achter me die op softs reden af te houden. Ik zat echter in de punten, dus ik was echt heel hard aan het pushen.”

En dus was er een klein feestje te vieren na afloop. “Het is allemaal prima verlopen en het was geweldig om de verlening van mijn contract zo te vieren. Ik denk ook dat met de punten die Kimi scoorde het een geweldige prestatie was voor het team en Alfa Romeo.”

Alfa Romeo-ingenieur Xevi Pujolar was het er mee eens dat Giovinazzi's strategie goed had uitgepakt. “We waren een beetje aan de agressieve kant, niet met Kimi, maar met Antonio," aldus de voormalig race engineer (bij Toro Rosso) van Max Verstappen. "We probeerden beide kanten af te dekken, met Antonio de vroege pitstops en met Kimi de bandenwissels later in de race.”

Met medewerking van Adam Cooper