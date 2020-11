Wolff: "Hamilton en ik zijn nog niet klaar met de Formule 1”

Wolff denkt nog na over zijn toekomst als teambaas van het meest succesvolle Formule 1-team ooit. Hij heeft reeds een opvolger in gedachten, maar heeft zich verder nog niet uitgesproken over zijn directe toekomst. Hamilton voegde zondag na de race toe dat er nog geen garantie is dat hij na dit seizoen actief blijft in de klasse. Gevraagd naar de invloed van de beslissing van Wolff en zijn eigen toekomst, zei Hamilton: “Ik weet niet of ik hier volgend jaar nog ben, dus ik maak me er nog niet echt druk over. We voeren echt wel gesprekken, Toto en ik, ik ben me ervan bewust hoe hij erin staat. We delen veel en dragen wat dat betreft veel van het gezicht. Ik ben hier al een lange tijd. Ik begrijp dat hij zich een beetje terug wil trekken om meer tijd te besteden aan zijn gezin en dat soort dingen.”

Ondanks de uitspraken van Hamilton denkt Wolff dat er geen twijfel moet bestaan over zijn toekomst, of die van Hamilton. “Ik denk dat we er samen in staan”, zei Wolff. “We hebben een symbiose en het is belangrijk wat we voor volgend jaar willen en waar ons hart ligt. Ik heb al gezegd, dit is mijn team. Ik ben erg trots op Mercedes en ik ga nergens heen. Mijn rol mag in de toekomst misschien veranderen, het is iets waar hij vragen of krijgt en ik denk dat het nooit helemaal vastligt. Het was zoals Niki Lauda in de jaren ’70. Hij werd op een ochtend van vrijdag op zaterdag wakker en kwam tot de conclusie: ‘Ik heb er geen plezier meer in’. Dat kan met iedereen gebeuren. Maar wij willen dit afmaken. We zijn nog niet klaar met F1. Lewis, ik en het hele team, we zijn nog niet klaar.”

Beide kopstukken hebben nog altijd een aflopend contract, maar de vertraging over de toekomst hebben volgens Wolff niets te maken met de twijfels over de toekomst. “Wat betreft Mercedes en ik, het is vrij duidelijk: we zetten de pen pas op het papier als het juiste moment daar is”, vervolgde Wolff. “Ik concentreerde me op het binnenhalen van de beide kampioenschappen en het was niet het juiste moment om dagen door te brengen met advocaten en juristen, ik focus me nu op wat er gaande is op het circuit. Ik denk dat Lewis en ik hier hetzelfde instaan. Het voelde op dat moment niet goed om rond de tafel te gaan, zeker niet omdat het kampioenschap nog niet binnen was. Er komt een moment dat het coureurskampioenschap ook beslist is, dan gaan we zitten. We hebben nog een paar maanden voor de eerste race in Australië.”