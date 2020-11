McLaren ‘beperkt de schade’ met dubbele puntenfinish in Imola

De kwalificaties van Lando Norris en Carlos Sainz vielen niet mee, op een negende en tiende plaats begonnen de beide coureurs aan de wedstrijd. Op het circuit van Imola viel inhalen niet mee en dus werd het een strategische race. Uiteindelijk kwamen beide heren op de zevende en achtste plaats aan de finish, iets wat onder meer te danken was aan het uitvallen van Pierre Gasly en Max Verstappen. In de slotfase van de race hoopten beide coureurs nog wat terrein goed te maken, maar een late switch naar de softs leverde het team in feite niks op.

“Volgens mij mogen we blij zijn dat we tien punten gepakt hebben”, sprak McLaren-teambaas Seidl na de race. “We hebben meer punten gescoord dat Racing Point, ten opzichte van Renault hebben we de schade beperkt gehouden. We hebben dit weekend de schade moeten beperken, op pure snelheid konden we het niet bijbenen. Wat betreft de strategie zagen we dat de auto’s voor ons op de harde banden blijven. We wilden daarom nieuwe banden zonder posities te verliezen, de herstart op nieuwe banden aanvliegen was beter. Dat bleek wel met [Daniil] Kvyat. Helaas bleef Checo [Perez] voor ons steken en kon hij Charles niet inhalen. Wij kregen daardoor ook niet de kans om aan te vallen. Ik zou niet willen zeggen dat de uitkomst uiteindelijk heel erg veranderd is voor ons.”

McLaren worstelde de afgelopen races met het laten werken van het nieuwe aerodynamische pakket. In Imola maakte het team weer een paar stappen met de updates. “Ik denk dat we blij kunnen zijn met wat we geïntroduceerd hebben”, zei hij. “Ook als je met de coureurs na de race gesproken hebt, ze zijn ook blij met de wagen. We konden in de kwalificatie niet het maximale uit de wagen halen, het was lastig om de auto aan het werk te krijgen. Dat resulteerde in de negende en tiende plaats, daardoor moesten we voor de race een compromis vinden. We wisten dat we niet de hele race in de schone lucht konden racen. We hebben het met Carlos gezien. Als je op een circuit als deze achter iemand klem zit, maar wel iets meer snelheid hebt, dan kun je nog niks doen. Daarom moeten we blij zijn met de tien punten die we gescoord hebben. Het team en de coureurs hebben de race goed uitgevoerd, de pitstops waren prima en de strategie was goed. We hebben geprofiteerd van de incidenten, daardoor doen we nog mee in de strijd om P3.”

Met medewerking van Adam Cooper