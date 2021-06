Seidl oneens met Masi: “Dit kon duidelijk niet door de beugel”

De Formule 1 zond tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan voor de tweede keer een teamradio uit die gericht was aan het adres van wedstrijdleider Michael Masi. Het bericht was afkomstig van McLaren-teambaas Andreas Seidl, die Masi ervan verwittigde dat Yuki Tsunoda nauwelijks van zijn gas zou zijn gegaan op het moment dat er dubbele gele vlaggen werden gezwaaid na de crash van Max Verstappen. Volgens Masi was de AlphaTauri-coureur echter niet de enige die over de schreef was gegaan: “Wat mij betreft zou het hele veld bestraft moeten worden voor het feit dat er niet genoeg snelheid wordt geminderd onder dubbele gele vlaggen”, sprak de Australiër. Op de reactie van Seidl dat de overtreding van Tsunoda wel heel duidelijk was, suggereerde Masi dat Seidl eerst maar eens naar zijn eigen coureurs moest kijken: “Ze zijn allemaal heel duidelijk. Allemaal.”

Uiteindelijk werd geen enkele coureur bestraft voor het negeren van de gele vlaggen, wat volgens Seidl de verkeerde beslissing is: “Vanuit mijn oogpunt zijn er dingen gebeurd die duidelijk niet door de beugel kunnen. Ook als je het in de context plaatst van waar wij een straf voor hebben gekregen bijvoorbeeld”, aldus de McLaren-teambaas, die daarmee refereerde naar de gridstraf en strafpunten die Lando Norris een dag eerder had ontvangen omdat hij tijdens een rode vlag niet meteen de pits had opgezocht. “Maar dit is alles wat wij kunnen doen. Wij kunnen het alleen maar rapporteren. De wedstrijdleider vindt dat er geen onderzoek nodig is omdat iedereen het doet, daar ben ik het sterk mee oneens.”

Masi kreeg in Baku niet alleen kritiek van Seidl. Een aantal coureurs vroeg zich tijdens de race al hardop af waarom het zo lang duurde voordat de safety car de baan op werd gestuurd na de crash van Verstappen. Zo noemde Charles Leclerc het over de boordradio “een grap” dat er in de ronde na de crash nog zo lang door werd geracet. De hele situatie zal voorafgaand aan de volgende race op Paul Ricard worden besproken in de rijdersbriefing.

Tevredenheid over Masi

Hoewel de Grand Prix van Azerbeidzjan wellicht dus niet het beste optreden was van Masi, is Seidl over het algemeen wel te spreken over de Australiër: “Over het algemeen zijn we heel erg tevreden over zijn werk, wat vanzelfsprekend een heel lastige baan is. Het belangrijkste van onze kant is transparantie, consistentie en een goede dialoog, dat we doorgaans ook met hem voeren. Natuurlijk zijn er van tijd tot tijd situaties waar je het niet over eens bent. Dat is normaal, wij zijn een deelnemer en hij staat aan de kant van de FIA. Maar als je terugkijkt op de periode sinds hij het heeft overgenomen, heeft hij het goed gedaan.”