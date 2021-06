Mercedes houdt ondanks tegenslag vast aan F1-plannen voor 2022

Het kampioensteam uit Brackley kent tot dusverre een wisselend seizoen. De start zag er met overwinningen in Bahrein, Portugal en Spanje goed uit, maar inmiddels is de stal achter Red Bull teruggezakt naar de tweede plaats in het kampioenschap. Vooral in Monaco en Baku kwamen de W12's van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas niet echt uit de verf. Teambaas Toto Wolff noemde de prestaties op de twee stratencircuits zelfs 'onacceptabel'.

Volgend seizoen schakelt de Formule 1 over op geheel nieuwe wagens en de meeste teams zijn nu al volop bezig met het ontwikkelen van die auto. Daarbij moeten – binnen het beperkte budget – lastige keuzes worden gemaakt tussen de ontwikkeling van de huidige wagen en die van volgend seizoen. En hoewel men in Brackley alle zeilen zal moeten bijzetten om de achtste constructeurstitel op rij te veroveren, is men niet van plan om de ontwikkeling van de auto voor 2022 in de ijskast te zetten en zich volledig te richten op dit seizoen.

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan zei Wolff dat de huidige verdeling van tijd, geld en mankracht bij Mercedes ideaal is en dat het team vasthoudt aan de verdeling tussen het werk voor 2021 en 2022. “We hebben de plannen voor 2022 al iets bijgesteld”, zei Wolff. “En er is geen enkele manier om daar onderuit te komen. We zullen geen beslissingen – strategische beslissingen – veranderen die we hebben genomen, alleen omdat we twee slechte raceweekenden achter de rug hebben.”

“We wisten dat deze twee circuits waarschijnlijk niet goed voor ons zouden zijn”, vervolgde Wolff. “En ik hoop dat ik gelijk heb met die inschatting. Laten we afwachten hoe de Europese races nu verder gaan. Het is duidelijk dat deze twee [races] absoluut onder de maat waren.”

Red Bull

Waar Mercedes dus niet van plan is om de plannen aan te passen, daar liet Max Verstappen na de Grand Prix van Azerbeidzjan weten dat Red Bull alles moet doen om dit jaar voor de titel te gaan. Volgens de Nederlander zou het dom zijn om de kans op een wereldtitel om zeep te helpen, terwijl er geen garantie is voor succes in 2022. "Zolang we een goede kans hebben om het kampioenschap te winnen, moeten we het zeker niet laten lopen. Dat is natuurlijk een lastige beslissing voor het team om te nemen. Sommige teams kunnen natuurlijk al zeggen 'dit jaar is toch lastig', maar volgend jaar kunnen we misschien wel winnen. Maar als wij dit jaar al een kans hebben, dan zullen we daar zeker voor gaan."

