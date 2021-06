Russell meet succes bij Williams niet af aan puntenfinish

Tot aan de Grand Prix van Azerbeidzjan was de rode lantaarn in handen van Haas, maar de dertiende en veertiende plaats van Mick Schumacher en Nikita Mazepin en het slechtere resultaat van Williams (een DNF voor George Russell en P16 voor Nicholas Latifi) deed de twee teams stuivertje wisselen.

Williams heeft geen punt meer gescoord sinds de Grand Prix van Duitsland van 2019. In die race werd Robert Kubica tiende, nadat de Alfa Romeo’s na de race een tijdstraf kregen omdat ze de regels rond het gebruik van de koppeling bij de start van de race hadden overtreden. Russell scoorde vorig jaar zijn eerste punten in de Formule 1, maar hij deed dat tijdens een invalbeurt bij Mercedes en niet bij Williams. Vorig jaar leek hij op Imola op weg naar een puntenfinish, maar hij crashte destijds achter de safety car en eerder dit jaar schakelde hij op hetzelfde circuit zichzelf en Valtteri Bottas uit in een gevecht om P9.

Ondanks dat hij er dus enkele keren dicht bij zat, stoort het Russell niet dat hij in drie seizoenen Formule 1 nog geen enkel punt met Williams scoorde. “Het stoort me niet nee, maar het is zeker een doel”, zegt Russell die inmiddels zijn ambities lijkt te hebben bijgesteld. “Als we dit seizoen puntloos eindigen - dan zou ik dit seizoen niet als een mislukking hebben gezien. Als we het seizoen wel met een aantal punten eindigen, denk ik dat het een groot succes zou zijn geweest.”

“Punten zouden voor ons hetzelfde betekenen als een overwinning voor McLaren”, trekt Russell een parallel met dat andere iconische Engelse team. “Maar als McLaren dit hele seizoen geen enkele race wint, zien we dat toch ook niet als een mislukking? Als ze wel een overwinning boeken, zou dat een enorm succes zijn. En dat is een hele goede manier om er naar te kijken.”

Russell geeft verder aan dat ze de afgelopen maanden bij Williams echt niet stil hebben gezeten. “Voor ons, psychologisch, moeten we erkennen dat we er absoluut alles aan hebben gedaan. Als we een fantastisch weekend hebben gehad en dertiende zijn geworden, moeten we dat erkennen en niet teleurgesteld zijn dat we geen punten hebben gehaald. Want die dertiende plaats was misschien wel het absolute maximum dat we konden bereiken.”