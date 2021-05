“Het was voor ons eerlijk gezegd een slecht weekend”, erkent Budkowski in gesprek met Motorsport.com als hij terugblikt op de GP van Monaco. Het grote probleem van het in Enstone gevestigde team was het op temperatuur krijgen van de banden. “Vanaf donderdag hadden we moeite met de snelheid en vooral de bandentemperatuur. Hoewel we ons iets herstelden met Esteban in de kwalificatie, want hij kwalificeerde zich op een aardige positie, was de auto op dat moment niet afgesteld op banden die werkten. In algemene zin is het een weekend om te vergeten. Toch kunnen we hier ook veel lessen uit trekken.”

Alpine kende in Portugal en Spanje nog weekenden waarin de snelheid er goed uitzag. In Portugal leidde dat tot een dubbele puntenfinish, in Spanje scoorde alleen Esteban Ocon punten nadat de strategische keuzes niet goed uitpakten. In Monaco had Alpine dus problemen met het opwarmen van de banden en dat zat met name Fernando Alonso in de weg. “Ze hadden het allebei zwaar op donderdag en zaterdagochtend. Het verschil was dat Esteban zijn banden in de tweede run van Q1 aan de praat kreeg, en Fernando niet”, stelt Budkowski. “Het was zeker geen goede kwalificatie, maar het werd slechter door het feit dat we de banden niet aan de praat kregen. Ik geloof er heilig in dat Fernando competitief was geweest als hij de banden ook werkend had gekregen. En als we ze eerder in het weekend al aan de praat hadden gekregen, had Esteban in Q3 gestaan.”

Pijnlijke race voor kampioenschap

Dat lukte Alonso dus niet, waardoor hij in de kwalificatie niet verder kwam dan de zeventiende tijd. In de race werkte hij zich nog op naar P13, maar opnieuw dolf hij het onderspit in de strijd met Ocon. De Fransman werd negende en pakte weer twee punten. “Het had slechter gekund”, is Budkowski nuchter. Desondanks zag hij Alpine in de titelstrijd terugvallen naar de zevende plek, doordat AlphaTauri en Aston Martin meer punten scoorden. “Helaas haalden onze tegenstanders het maximale uit de race, vooral degenen die achter ons stonden. Zij scoorden extra punten doordat twee van de leiders wegvielen, dus voor het kampioenschap was het pijnlijk.“

Het magere optreden van Alpine in Monaco is volgens Budkowski niet relevant voor de progressie die het team in Spanje en Portugal liet zien. “We moeten dit dus achter ons laten, maar ook onze lessen leren zodat we vooruitgang kunnen boeken en in Baku niet weer in de mist gaan. De vier variabelen in de vergelijking zijn de auto, de banden, het circuit en de weersomstandigheden. Ik geloof dus dat dit een hapering is in onze progressie.”

