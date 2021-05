Verstappen nog nooit op podium in Baku: “Tijd om dat te veranderen”

Na een dominante zege in de straten van Monaco kan Max Verstappen zich volgende week opmaken voor het tweede stratencircuit op de Formule 1-kalender van 2021. De Nederlander zal in Azerbeidzjan voor het eerst in zijn Formule 1-carrière de WK-leiding mogen verdedigen, maar die eerste plek in het kampioenschap zorgt bij Verstappen niet voor een andere instelling.

“Het was een heel goed weekend en ik heb in Monaco nog niet eerder op het podium gestaan, dus het was heel erg fijn om er te winnen”, blikt Verstappen in de vooruitblik van Red Bull op de volgende race in Baku eerst nog even terug op de race in het prinsdom. “Het grijpen van de leiding in het kampioenschap voelt goed, maar we moeten er voor zorgen dat we daar na de laatste race van het seizoen staan. Dat is het enige wat telt. Het voelt natuurlijk goed waar we nu staan en het laat zien dat we een degelijke start van het seizoen hebben, maar we moeten blijven pushen omdat we nog steeds vooruitgang moeten blijven boeken en het nog beter moeten doen. Niemand is perfect of staat ooit stil in deze sport. Tot dusver hebben we wat kleine foutjes gemaakt, maar niets serieus en dat is waarom we nu de aan de leiding gaan, maar we weten allemaal dat het heel snel kan veranderen.”

Verstappen trots op ommekeer in Monaco

Naast het feit dat hij de race heeft gewonnen, is Verstappen vooral trots op het feit hoe Red Bull zich in Monaco wist te herpakken na een belabberde donderdag: "We hadden het lastig op donderdag in de vrije trainingen, maar het team heeft er enorm veel werk ingestoken om ervoor te zorgen dat de auto een stuk beter was op zaterdag. Aan het begin van het weekend hadden we de boel niet echt op orde en was het niet gemakkelijk, maar iedereen heeft de data goed geanalyseerd en de auto voor de kwalificatie weer competitief weten te krijgen waardoor we ons konden mengen in het gevecht.”

“Verder is het in Monaco ook heel makkelijk om een fout te maken, je moet je ronde na ronde blijven focussen. Het voelde zondag heel goed om er aan kop te rijden en de race te controleren. Ik ging mijn eerste zege in Monaco niet weggooien, dat was zeker.”

Baku City Circuit geen favoriet van Verstappen

Volgende week staat in Azerbeidzjan de zesde race van het seizoen op het programma. Met een achtste plek, een vierde plek en twee uitvalbeurten heeft Verstappen geen al te goede herinneringen aan het ruim zes kilometer lange stratencircuit in Baku, maar dat moet dit jaar veranderen: “Het circuit is wel oké, maar om eerlijk te zijn niet echt een favoriet van mij. Ik heb er nog nooit op het podium gestaan, dus het wordt tijd om dat te veranderen. We zullen zien hoe competitief we er zijn. Ik verwacht echter dat Mercedes er heel erg sterk terug zal keren.”