“Norris kan McLaren naar de F1-top brengen”, stelt Sainz

Carlos Sainz en Lando Norris vormden in 2019 en 2020 de line-up van McLaren. Het tweetal was zeer aan elkaar gewaagd. Dat zorgde er mede voor dat de formatie uit Woking afgelopen seizoen als derde eindigde in het constructeurskampioenschap. Sainz maakte in de winter de overstap naar Ferrari terwijl Norris recentelijk bekendmaakte een nieuw contract bij McLaren te hebben getekend. De talentvolle Brit is tot minstens eind 2023 aan het team verbonden.

Volgens Sainz heeft zijn voormalig teamgenoot alles in zich om McLaren in de komende jaren naar de absolute top in de Formule 1 te brengen: “Er is een groepje rijders dat een zeer gelijkwaardig prestatieniveau heeft”, begint de Spanjaard. “Lando hoort daar ook bij. Dat zijn potentiële wereldkampioenen en ze hebben gewoonweg de juiste auto nodig om te kunnen winnen. Ik schaar mezelf daar ook onder, Charles [Leclerc] uiteraard en nog vele anderen. Het niveau in de Formule 1 is zo hoog dat we helaas meer afhankelijk zijn van waartoe het team in staat is dan wat we zelf zouden kunnen bereiken. Maar ik ben van mening dat Lando de potentie heeft om te winnen en McLaren naar de top te brengen.”

Sainz en Norris stonden in de Grand Prix van Monaco samen op het podium, achter racewinnaar Max Verstappen. Met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar, 11 maanden en 28 dagen is dit na de GP van Brazilië 2019 en de GP van Italië 2008 het jongste podium in de Formule 1-historie. De toekomst van de sport ziet er dus goed uit, stelt Sainz: “Het niveau van de coureurs over het algemeen is dit jaar super hoog. Het is gewoon een ongelofelijk niveau. Ik ben blij dat ik op de grid sta met zoveel getalenteerde mensen en me kan meten aan hen om te zien hoe ik het doe. Het motiveert je enorm en het is goed om als coureur gepusht te worden en altijd op zoek te moeten gaan naar nieuwe limieten.”