AlphaTauri dreigde begin Bahreins GP-weekend te missen

Eigenlijk had vandaag de tweede race van het seizoen moeten plaatsvinden in Bahrein. De wedstrijd werd afgelopen week echter in navolging van de seizoensopener in Australië gecanceld, samen met de Grands Prix in Vietnam, Nederland, Spanje en Monaco.

Toen al deze wedstrijden nog gewoon door leken te gaan, had AlphaTauri er een flinke kluif aan om vanuit Melbourne op tijd in Bahrein aan te komen, zo doet teammanager Graham Watson uit de doeken in een interview met Motorsport.com, dat later op zondag in zijn geheel online komt. AlphaTauri zou in eerste instantie vliegen via Singapore, maar dat was niet langer mogelijk, waardoor er een nieuwe vlucht via Dubai moest worden geboekt. Intussen kondigde Bahrein aan dat iedereen die in Italië was geweest op corona moest worden getest, waarmee nog eens vijf tot acht uur verloren zouden gaan op de luchthaven van Manama.

Op de woensdagavond in Australië was het nog altijd zo dat een deel van het team een week later op woensdagochtend van Melbourne naar Dubai zou vliegen en die dag niet verder kon naar Bahrein. Watson: "Zij moesten dus overnachten in Dubai en op donderdagochtend verder reizen. Maar zoals je weet, begint de voorbereiding op het circuit op de woensdag en zien we de donderdag als de eerste dag van het weekend", vertelt Watson. "Maar als onze jongens pas op donderdagochtend landen en vervolgens nog vijf tot acht uur moeten wachten op een testuitslag, zijn ze pas op donderdagavond op het circuit. Dan heb je een haast onwerkbare situatie."

Dan was het dus maar zeer de vraag geweest of Pierre Gasly en Daniil Kvyat wel normaal de eerste trainingen hadden kunnen afwerken op vrijdag. AlphaTauri blijkt dan ook bij Liberty Media te hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid om van de Bahreinse Grand Prix een tweedaags raceweekend te maken. “Ik heb een balletje opgegooid bij iemand van Liberty of we niet kunnen overwegen om er een tweedaags weekend van te maken. Dat zou iets van de druk hebben weggenomen.”

Uiteindelijk bleek het toch mogelijk om op woensdag meteen door te vliegen naar Bahrein. Watson: “De mensen van de Formule 1 hebben op de achtergrond hard gewerkt om samen met de luchtvaartmaatschappijen en de Bahreinse overheid te bepalen welke vluchten moesten worden hersteld om iedereen tijdig in het land te krijgen, zodat je in elk geval nog een werkbare situatie hebt. Niet ideaal, maar wel werkbaar."

Al het regelwerk bleek uiteindelijk voor niets. De Formule 1 keerde na het drama in Melbourne huiswaarts en zoals het nu staat begint het seizoen 2020 pas in juni.