Hoe ziet een shutdown eruit voor Formule 1-teams?

Doorgaan vindt de shutdown steeds in augustus plaats en ligt de Formule 1-wereld tussen de Grands Prix van Hongarije en België twee weken stil. Door de coronacrisis kunnen de eerste zeven wedstrijden van het seizoen niet doorgaan en wordt er voor zoveel mogelijk races naar nieuwe datums gezocht. Daardoor lijkt de zomerpauze te gaan verdwijnen. Omdat de teams nu toch niet veel kunnen uitrichten en verschillende autoriteiten mensen oproepen om thuis te blijven, heeft de Formule 1 besloten om die verplichte shutdown al in maart en april toe te passen en dat voor drie weken.

Wat houdt zo'n shutdown precies in? Wat mogen de teams wel doen en wat niet? In de eerste plaats is zo'n shutdown bedoeld om de Formule 1-teams, en vooral hun werknemers, tegen zichzelf te beschermen. De werkdruk in de F1 ligt normaal gezien bijzonder hoog. Elke dag is er een die gebruikt kan worden om de auto te verbeteren en dus de kansen op succes te verhogen. Teams zouden dus liefst 24/7 draaien, maar door een shutdown krijgen werknemers een welverdiende break.

Concreet betekent dat dat er in de fabriek niet gewerkt mag worden aan performance-gerelateerde zaken. Technici mogen geen machines bedienen. Ze mogen zelfs niet met elkaar mailen of bellen over dingen die met de wagen te maken hebben. Dat wil niet zeggen dat de fabrieken volledig leeg zijn, want afdelingen die niet aan de wagen werken mogen wel de fabriek binnen. Dan gaat het om de mensen van de marketing en de juridische afdeling. Teams kunnen deze tijd ook gebruiken om hun infrastructuur op te smukken en onderhoud uit te voeren. Aangezien de meeste teams gevestigd zijn in Engeland zullen zij echter zoveel mogelijk vanuit huis werken. In het zwaar getroffen Italië is dat zelfs verplicht.

Een nieuwe rekenoefening

Werknemers krijgen dus een langere break, maar worden wellicht ook gedwongen om hun vakantiedagen al vroeger op te nemen. Wie al een zomervakantie had geboekt met het gezin, kan die dus vergeten. Door de break kunnen werknemers hun batterijen nog een tijdje opladen na een lange winter en dat zal ook van pas komen als de Formule 1 erin slaagt om een 18-tal racen door te laten gaan in de zes maanden tussen juni en december.

De Formule 1-teams kwamen tot een akkoord om de nieuwe reglementen voor 2021 uit te stellen tot 2022. Het budgetplafond van 150 miljoen dollar blijft wel gewoon geldig vanaf volgend jaar. Concreet betekent dat dat teams nu langer te tijd hebben om aan de volledig nieuwe auto's te werken. Daardoor wordt het plots toch weer interessanter om aandacht te besteden aan de huidige wagens omdat die anderhalf seizoen zullen worden gebruikt, wat voor dat akkoord niet het geval leek.

Dat houdt in dat teams nu een nieuw plan zullen moeten opstellen dat ze na de shutdown kunnen gaan uitvoeren. De rekensom om de middelen zo goed mogelijk te verdelen tussen de huidige en de nieuwe wagens moet volledig opnieuw gemaakt worden. De klemtoon zal bij de topteams wel blijven liggen op een intensieve dubbele ontwikkeling tijdens het huidige kalenderjaar, omdat er dit jaar nog steeds onbeperkt geld mag uitgegeven worden. Volgend jaar is dat door het budgetplafond niet meer mogelijk. De teams die onder dat budget van 150 miljoen dollar per jaar zitten, zullen goed moeten nadenken. Ze mogen de boot niet missen met de revolutionaire reglementen voor 2022, maar wat doen ze met de huidige wagens? En hoeveel races zullen ze met die bolides moeten rijden? Als het coronavirus niet tijdig onder controle wordt gehouden, zouden er dit seizoen mogelijk nog een stuk minder races kunnen plaatsvinden dat de FIA en de F1 vooropstellen.

