Vettel over geld in topsport: F1 is bij vlagen een verwend circus

Het mag geen verassing heten dat de financiële belangen in de Formule 1 na verloop van tijd steeds groter zijn geworden. Voor coureurs betekent dit dat het salarisniveau aanmerkelijk hoger ligt dan pakweg twee decennia geleden. Het is leuk meegenomen, maar voor Vettel zeker niet de voornaamste drijfveer. "Voor veel sporters en zakenmensen is geld wel de voornaamste drijfveer. Maar de vraag is dan of die ambitie blijft bestaan op het moment dat je eenmaal genoeg hebt", zegt Vettel tijdens een exclusief interview met Motorsport.com.

"Op een gegeven moment is geld niet meer het belangrijkste. Het gaat dan meer om waardering. Er zijn namelijk niet veel mensen die ons werk kunnen uitvoeren. Wij riskeren in bepaald opzicht toch ons leven. Dat is ook te zien aan het feit dat sommige carrières korter duren dan andere." Daarvoor hoeft men maar even naar Ayrton Senna te kijken, die zaterdag zijn zestige verjaardag had moeten vieren. "Het belangrijkste is uiteindelijk toch dat je gelukkig bent."

Dat laatste geldt in ieder geval voor Vettel, al ziet hij het om zich heen niet bij iedereen. De viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim kan er namelijk niet omheen dat de koningsklasse bij vlagen een megalomane wereld is. "De Formule 1 is een circus, vaak een verwend circus. Het gaat hier om zo verschrikkelijk veel geld. En geld kan bij sommigen nou eenmaal het karakter verderven. In z'n algemeenheid kun je dat wel zo zeggen denk ik", sluit Vettel met duidelijke bewoordingen af.

Met medewerking van Roberto Chinchero

