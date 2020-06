Technisch directeur AlphaTauri wacht flinke puzzel na herstart

Het juniorteam van Red Bull kan zich een maand lang voorbereiden op de start van het seizoen die op 5 juli in Oostenrijk plaatsvindt. De herstart zorgt voor een hoop wat-als-scenario’s, aldus technisch directeur Jody Egginton. “We hadden al een compleet ontwikkelingsprogramma [voor onderdelen] klaar waarin duidelijk stond aangegeven waar we staan en wanneer we wat wilden introduceren. Door de COVID-19-situatie hebben we onze fabriek moeten sluiten en dat heeft geleid tot oponthoud. Niemand heeft de afgelopen twee maanden kunnen werken en alles waarmee we bezig waren – aero, ontwerp en productie – is stil komen te liggen en zal opgestart moeten worden.”

Daarbij komt dat sommige onderdelen die al wel in de pijplijn zaten, nu niet meer nodig zijn. Zo heeft Monaco altijd zijn eigen specificaties, maar die Grand Prix gaat dit jaar niet door en dus hoeven de specifieke onderdelen voor die race niet geproduceerd te worden. “We moeten dus de volgorde van productie en het vrijgeven van onderdelen aanpassen. Sommige onderdelen zijn al in de windtunnel getest, andere weer niet. We zullen dus snel in de windtunnel aan de slag moeten, het schema daar bijsturen, vervolgens het controleren en vrijgeven van onderdelen aanpassen en onze prioriteiten voor de productie aanpassen. Ik heb een aantal wat-als-scenario’s in mijn hoofd en die zullen we moeten uitwerken.”

Stilzitten was er de afgelopen twee maanden dan ook niet bij, geeft Egginton toe. “In mijn positie stop je nooit met nadenken, je bent altijd aan het kijken wat de volgende kans is, opletten op wat anderen doen en zeggen. Ook wanneer je niet op kantoor bent, spookt het altijd door je hoofd. Het is er op de achtergrond altijd: wat gaan we doen? Hoe ziet het programma er uit?”

Ondanks de vele onzekerheden heeft Eggington een goed beeld van waar AlphaTauri nu staat. “We hebben tijdens de wintertests [in Barcelona] een behoorlijk goed idee gekregen van de zwakheden en sterktes van de auto. Daar gaan we dus zo snel mogelijk aan werken.”

Met medewerking van Adam Cooper