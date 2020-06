Renault: Formule 1- en Formule E-projecten vullen elkaar juist aan

Het moederbedrijf Renault-Nissan-Mitsubishi is dus op beide fronten actief. Het eerstgenoemde merk geeft acte de présence in de Formule 1, terwijl Nissan uitkomt in de elektrische tegenhanger. Het leek een mooie vluchtroute voor het concern, een chique manier om de Formule 1 op termijn te verlaten en alles op die elektrische tak te zitten. Een beetje vergelijkbaar met hoe Mercedes de DTM heeft verlaten en de Formule E-inschrijving van HWA stilletjes heeft overgenomen. Maar volgens Abiteboul is een soortgelijke constructie bij Renault absoluut niet aan de orde, beide inschrijvingen zijn juist complementair aan elkaar.

"Renault-Nissan is betrokken bij zowel de Formule 1 als ook de Formule E, dat is de synergie die we momenteel hebben. Juist daardoor kunnen we heel kostenefficiënt meedoen aan de Formule E. Enkele technieken die we ontwikkelen in de Formule 1 kunnen we namelijk toepassen in de Formule E", legt Abiteboul tijdens een exclusief #thinkingforward-interview met Motorsport.com uit. "Daardoor denk ik ook dat de Formule 1 nog steeds de drijvende kracht achter innovatie en technologie is. We moeten er alleen voor zorgen dat dit ook zo blijft. De discussies over biobrandstof zijn in dat opzicht interessant. Ik zie dat als een geweldige kans. We moeten er eigenlijk zorgen dat het realiteit wordt en dat het aansluit bij wat autofabrikanten en brandstofproducten relevant vinden en graag willen."

De Formule 1 is dus nog steeds relevant, maar moet volgens Abiteboul wel opletten om dat te blijven - zeker op motorisch vlak. "De trend van elektrificatie zal [met deze coronacrisis] niet weggaan. Misschien wordt die trend nog wel iets sterker, automerken zullen nog meer nadruk leggen op duurzaamheid." Maar in dat opzicht gaat de Formule 1 volgens de Fransman al wel de goede kant op. "De Formule 1 moet duidelijk in die richting blijven werken, maar dat is vanaf 2009 eigenlijk al het geval met de introductie van het KERS-systeem. Vanaf 2014 kwam daar de hybride krachtbron bij. We moeten dat qua marketing alleen beter uitstralen. De realiteit is er al, maar de marketing is erg slecht. Dus stop met het bekritiseren van deze motoren en benadruk juist wat er wel goed aan is."

Daarnaast moet de Formule 1 volgens Abiteboul alvast nadenken over de toekomst op motorisch vlak. "We moeten nu al plannen maken voor de volgende generatie 'power units', zeg maar vanaf 2025 of 2026", legt de Fransman uit. "Daarbij moeten we geen dogmatische behandeling hebben voor ofwel verbrandingsmotoren ofwel volledig elektrische motoren. De hybride-mix die we nu hebben is volgens mij goed, al kan de balans in de toekomst nog iets meer verschuiven richting elektrisch."

Met medewerking van Jonathan Noble en James Allen