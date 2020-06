Ex-manager Senna en Prost: "Hun ruzie was niet echt"

Formule 1-iconen Ayrton Senna en Alain Prost zullen voor altijd in een adem vernoemd worden. De twee tenoren vochten jarenlang een bitse rivaliteit uit, waaronder enkele jaren bij McLaren. Die turbulente periode werd vereeuwigd in Senna, de documentaire over de flegmatieke Braziliaan.

Volgens Julian Jakobi, de toenmalige manager van beide rijders, worden de verhalen over die ruzie echter overdreven. Volgens Jakobi was er steeds wederzijds respect tussen de twee, maar probeerde ze we wel elk voordeel te benutten om elkaar te verslaan. "Ik denk niet dat de ruzie tussen hen echt was", stelde Jakobi onlangs in de F1-podcast Beyond the Grid. "Ik denk dat ze allebei wisten dat je de beste wagen nodig hebt om wereldkampioen te worden. En zij hadden de beste wagen, dus ze moesten elkaar verslaan. En ze deden alles wat ze moesten doen om elkaar op het circuit te verslaan."

"Maar naast het circuit waren ze allebei slim genoeg om te weten dat gruwelijk veel geld verdienden. Min of meer hetzelfde overigens. Ron zat niet in de positie om ze tegen elkaar uit te spelen omdat ik beide contracten kende. Ze wisten dat als ze het aan mij zouden overlaten, ze veel geld zouden verdienen."

Prost was niet erg tevreden met hoe hij in de Senna-documentaire werd neergezet. Jakobi heeft daar begrip voor en stelt dat Prost beter had verdiend. "Dat is zeker zo, het is jammer. Het was niet helemaal eerlijk tegenover Alain en ze zijn achteraf de feiten ook niet met mij komen checken. Alain was een McLaren-man en Ayrton een Honda-man, zo ontstond de tweespalt. Ik denk dat mensen het zo veel beter begrepen zouden hebben en het Alain in een beter daglicht zou hebben gesteld."

"De film is 95 procent nauwkeurig. Het was een heel goede film, maar ik miste de rol van Honda. Het ging over de rivaliteit, maar de film behandelde niet dat Alain al twee titels had gewonnen voor Ayrton bij het team kwam. Alain was een McLaren-man. Ayrton kwam samen met Honda, hij was een Honda-man. Als Alain iets wilde, probeerde hij dat via McLaren te regelen en als Ayrton iets wilde, dan stapte hij naar Honda. Dat was het verschil tussen de twee, ze hadden ieder een andere invloed binnen het team."

De rivaliteit tussen Senna en Prost ontdooide van zodra de twee het niet meer tegen elkaar moesten opnemen, na het vertrek van Prost bij McLaren en al helemaal bij diens afscheid eind 1993. "Ayrton had enorm veel respect voor Alain, omdat hij wist dat Alain even goed was en dat hij dus op zijn toppunt zou moeten presteren om hem te verslaan. Toen Gerhard Berger zijn teamgenoot werd was die verhouding heel anders. Gerhard was een uitstekend rijder, maar geen Alain Prost. Als je grootste rivaal plots op pensioen gaat, dan stelt dat alles in een ander daglicht. Het is dan nog meer een relatie van respect in plaats van rivaliteit."