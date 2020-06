F1 presenteert nieuwe kalender voor eerste acht races in 2020

Het coronavirus heeft er in de afgelopen maanden voor gezorgd dat de eerste tien races van het jaar zijn komen te vervallen of zijn uitgesteld, waaronder de eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar. Een flinke klap voor de Formule 1 en al haar teams, die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de wedstrijden. Er werden verschillende maatregelen getroffen om te voorkomen dat teams zouden omvallen. Zo werd de verplichte zomersluiting van de fabrieken naar voren gehaald en met meerdere weken verlengd, kregen verschillende teams een voorschot op hun deel uit de prijzenpot, is de introductie van een compleet nieuwe F1-auto met een jaar uitgesteld naar 2022 en is het budgetplafond voor 2021 verlaagd.

Hiermee zijn de teams echter maar tijdelijk geholpen. De enige, echte manier om de grid overeind te houden, is om weer te gaan racen. De organisatie achter de Formule 1 heeft achter de schermen dan ook hard gewerkt aan een herziene kalender met daarop zoveel mogelijk wedstrijden. Nu is het samenstellen van het Formule 1-programma onder normale omstandigheden al geen eenvoudige klus, gezien de enorme logistieke operatie die achter de sport schuilgaat. In tijden van corona is het plannen van races helemaal een heidens karwei, met alle verschillende en continu veranderende maatregelen en reisbeperkingen die landen instellen om het virus zoveel mogelijk in te dammen.

Begin april werd duidelijk dat het seizoen begin juli wel eens zou kunnen beginnen met twee races achter gesloten deuren op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Dit is nu bevestigd: na de Oostenrijkse Grand Prix vindt een week later de Grote Prijs van Stiermarken plaats op de baan in Spielberg. Daarna was de Formule 1 van plan om twee races zonder publiek op Silverstone te houden, maar door dat voornemen ging een streep toen duidelijk werd dat de Britse overheid een verplichte quarantaineperiode van veertien dagen instelde voor iedereen die het land binnenkomt. Niettemin is het de planners van de koningsklasse gelukt om met een compleet nieuw raceschema te komen voor 2020, waarop ook weer plaats is ingeruimd voor Silverstone.

Het Europese deel ziet er uit zoals Motorsport.com eerder al wist te melden. De Formule 1 gaat na de dubbele seizoensopener in Oostenrijk meteen door naar Hongarije voor een race op de Hungaroring. Daarna is er een weekend niets, alvorens er twee wedstrijden op Silverstone plaatsvinden, op 2 en 9 augustus. Na de Grote Prijs van Groot-Brittannië wordt op het circuit in Northamptonshire de Formula 1 70th Anniversary Grand Prix gehouden. Een week later volgt een treffen op het circuit van Barcelona in Spanje. De Grand Prix van België op Spa-Francorchamps en Italiaanse Grand Prix op Monza zijn op hun oorspronkelijke data: 30 augustus en 6 september. Voor nu houdt het programma daar op. De Formule 1 deelt mee dat ergens in de komende weken bekend wordt hoe het schema er daarna uitziet. Het is nog steeds de bedoeling dat er dit jaar in totaal vijftien tot achttien races worden verreden. Het Formule 1-seizoen 2020 moet in december zijn voltooid.

Zoals bekend ontbreekt de Grand Prix van Nederland op deze herziene kalender. De Formule 1-race op Zandvoort was in eerste instantie uitgesteld, waarmee in principe de mogelijkheid werd opengelaten om het evenement later in het jaar in te halen. Echter werd al kort daarna duidelijk dat een race met publiek voorlopig niet mogelijk is in Nederland. Een race zonder fans, zoals in andere landen wel gaat gebeuren, zag de organisatie achter de Dutch Grand Prix bovendien niet erg zitten: de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort moet een groot feest worden die samen met de fans wordt gevierd. De deur voor een zogenaamde spookrace stond wel op een kier, maar zou alleen mogelijk zijn als de Formule 1 de volledige kosten voor het runnen van het evenement op zich wilde nemen. Vorige week maakte de organisatie echter al officieel bekend dat de eerste Nederlandse GP sinds 1985 pas in 2021 plaatsvindt, idealiter met publiek - mits de coronacrisis tegen die tijd is bezworen. De Dutch GP-organisatie heeft laten weten dat gekochte kaarten voor de editie van 2020 geldig blijven voor 2021.

De herziene F1-kalender met de eerste acht races in 2020: