Albon pakt drie plekken gridstraf na botsing met Stroll in Jeddah

Bij het ingaan van de 48e ronde van de Grand Prix van Saudi-Arabië streden Lance Stroll en Alexander Albon om de elfde positie in de race. De Williams-coureur mocht daarbij op start-finish gebruikmaken van DRS, om vervolgens van ver een inhaalpoging te doen op de Aston Martin-coureur. Albon slaagde er daarbij niet in om geheel naast de bolide van Stroll te komen, die zelf niet door leek te hebben dat de Thai een inhaalpoging inzette. Het leidde tot contact tussen beide wagens, waarbij Albon schade opliep aan zijn voorvleugel en rechtervoorwiel en Stroll na een spin verder kon.

Na afloop van de race moesten beide coureurs zich melden bij de stewards in Jeddah en zij concludeerden dat Albon hoofdzakelijk als schuldige kan worden aangewezen voor het incident. Daarom krijgt hij een gridstraf van drie posities aan de broek, die hij tijdens de komende race in Australië moet inlossen. Tevens heeft de 26-jarige coureur twee strafpunten op zijn superlicentie ontvangen. Dat zijn de eerste twee die hij op zijn conto heeft, nadat hij vorig seizoen niet in F1 racete.

“De stewards hebben de coureur van auto 23 (Albon), de coureur van auto 18 (Stroll), vertegenwoordigers van hun teams en videobeelden met betrekking tot de botsing geraadpleegd”, leest de verklaring van de FIA-stewards. “Auto 23 probeerde auto 18 aan de binnenkant in te halen door laat te remmen. Bij het uitvoeren van de inhaalactie blokkeerde auto 23 een wiel en botste hij op de apex van de bocht tegen auto 18. Wij hebben bepaald dat auto 23 volledig of hoofdzakelijk schuldig is aan deze botsing.”

Albon was in Saudi-Arabië niet de enige Williams-coureur die de finishvlag niet haalde. Ook teamgenoot Nicholas Latifi werd vroegtijdig ridder te voet in Jeddah, nadat hij in ronde 15 crashte en de enige safety car van de race veroorzaakte. Williams is door de dubbele uitvalbeurt nog altijd puntloos in 2022, evenals Aston Martin. McLaren en Red Bull Racing kwamen dit weekend wel van de hatelijke nul.