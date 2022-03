Verstappen geniet van duel met Leclerc: Gewoon slim en goed racen

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. zitten al even te wachten in de persconferentiezaal, wanneer Max Verstappen eindelijk binnenkomt en plaatsneemt op zijn stoel. Als winnaar van de race mag de Nederlander als eerste het woord voeren.

“Het was lastig”, steekt Verstappen van wal. “Ik was aan het begin van de race niet zo heel gelukkig op de medium band. Elke keer wanneer ik dichterbij kwam, werden de banden minder. Dus in die fase van de race werd er weinig geracet.” Het was simpelweg wachten op de eerste pitstop en kijken of het daarna beter ging. “Het was een beetje frustrerend om erachter te blijven hangen en te wachten op het juiste moment om naar binnen te komen om naar de andere band te gaan.”

Op de harde compound was Verstappen veel meer in zijn element, al was het andermaal zaak om rustig af te wachten. “Eenmaal op de harde band was het gevoel een stuk beter. Ik probeerde na de safety car bij Charles in de buurt te blijven en het verschil min of meer gelijk te houden. En dat was het wel zo’n beetje wel op dat moment. Ik probeerde dus gewoon om dezelfde te rijden als hij. Telkens als ik iets dichter bij hem kwam, reed hij een beetje van me weg, waarna ik weer iets dichterbij bij hem probeerde te komen. Ondertussen probeerde ik de banden zo goed mogelijk te managen, dan zouden we wel kijken wat er mogelijk was in de laatste tien of vijftien ronden.”

Na een late virtuele safety car bleek er nog heel wat mogelijk. “Bij een VSC is het altijd een beetje een vraagteken hoe de banden daarna zijn, doordat ze heel erg afkoelen”, vervolgt Verstappen zijn relaas. “Na de herstart hadden we echter een paar goede ronden. Ik had een goed gevoel over de auto en de banden hielden het ook vol in de snelle stukken. Daardoor kon ik Charles gaan pushen. Ik had een paar goede kansen, maar Charles speelde het steeds slim in de laatste bocht, wat het niet makkelijk voor mij maakte om hem voorbij te komen.” Nadat Verstappen Leclerc bij de laatste bocht had ingehaald, kon de Ferrari-rijder terugslaan bij de eerste bocht. Na twee mislukte pogingen wijzigde de Nederlander van tactiek: de aanval moest niet bij de laatste bocht maar op start-finish komen. “Uiteindelijk kwam ik er voorbij en nadat ik eenmaal vooraan reed was het vier ronden volgas rijden om ook vooraan te kunnen blijven”, aldus Verstappen, die de laatste ronden omschrijft als qualifying laps. “Charles zat constant in mijn DRS, dus het was behoorlijk zwaar.”

De Red Bull beschikt weliswaar over een goede topsnelheid op de rechte stukken, de Ferrari beschikt ook over een paar handige tools die van pas komen in een gevecht. “Het lijkt erop dat ze een sterke aanvals- en verdedigingsmodus hebben”, zegt Verstappen, die daarmee wijst naar de extra boost van de MGU-K. “Zelfs met meer topsnelheid was het moeilijk om de inhaalpoging te laten slagen. Maar uiteindelijk lukte het. Het was gewoon slim en goed racen. Het was niet makkelijk, maar wel heel erg leuk.”