Marko looft Verstappen in Jeddah: "Hij is duur, maar het wel waard"

Red Bull Racing begon de race aan de Rode Zee vanaf de posities één en vier en zou bij het zwaaien van de finishvlag dezelfde stekken bezetten. In de tussentijd was er echter bijzonder veel gebeurd en waren Max Verstappen en Sergio Perez exact van plek gewisseld. "De safety car viel voor ons niet optimaal. Daar hebben we met Perez een podiumplek verloren en met Max hadden we eigenlijk ook een undercut in willen zetten omdat zijn banden eraan waren", legt Marko bij het Oostenrijkse Servus TV uit. "Daarna hebben we op de harde band gezien dat de bandenslijtage lang niet zo hoog lag als verwacht. Daardoor hebben we tegen Max gezegd 'je kunt nu vol aanvallen'."

Dat aanvallen had door het spel met de DRS nog behoorlijk wat voeten in aarde, al werd Verstappen een handje geholpen door een hogere topsnelheid. Zoals al in een eerdere analyse op deze site besproken, heeft Red Bull bewust gekozen voor iets minder downforce en meer topsnelheid. Het heeft volgens Sergio Perez enige tijd gekost in de kwalificatie, maar moest Red Bull weerbaarder maken in de duels - zoals uiteindelijk ook is gebleken. "We wisten dat we in de race sterk zouden zijn. We hebben heel bewust voor een kleinere achtervleugel gekozen, zodat we sneller zouden zijn op de rechte stukken. Daardoor hebben we in sector 1 steeds wat tijd verloren."

Belangrijker was dat Verstappen een strijdwapen had om in de slotfase mee toe te slaan. De Nederlander liet zich bij een eerste poging nog in de luren leggen, maar begreep daarna hoe het spel met de DRS gespeeld diende te worden. In ronde 47 bleek het bingo en posteerde hij zijn RB18 daadwerkelijk voor de Ferrari. "Door onze hogere topsnelheid is het gelukt om de Ferrari in te halen, al is dat nog altijd met een ongelooflijke manoeuvre gebeurd. Dat is Max. Wij weten het inmiddels al: hij is duur, maar hij is het wel waard", refereert Marko met een knipoog aan het nieuwe contract.

Al met al valt te zeggen dat de keuze die Red Bull met de afstelling heeft gemaakt zich heeft uitbetaald. "We hadden al wel een beetje verwacht dat de race deze richting op zou gaan. Met Max in de auto, kun je erop rekenen dat hij het karwei afmaakt", besluit Marko.