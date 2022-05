Max Verstappen en Adrian Newey werken sinds mei 2016 samen bij Red Bull Racing. De Engelsman is een ervaren rot en loopt al heel wat jaren mee in de Formule 1. Het is Newey bij diverse teams gelukt om kampioenschapauto's te bouwen en deed dat in samenwerking met razendsnelle coureurs. De ontwerper is blij nu met Verstappen te kunnen werken. "Het mooie van Max is dat je altijd weet waar de auto toe in staat is. Hij stapt in en haalt er echt alles uit. Zijn feedback is uitstekend", aldus Newey tegen The Race. "Hij heeft het gedrag van de banden goed door en weet hoe hij ze moet managen. Hij staat momenteel bekend om zijn wilde gedrag, maar ik vind dat onterecht."

Afgelopen seizoen kreeg Verstappen geregeld commentaar op zijn harde manier van verdedigen. Op het circuit van Interlagos in Brazilië drukte hij Lewis Hamilton buiten de baan en werd daarna door de wedstrijdleiding op de vingers getikt. Newey geeft toe dat Verstappen daar niet helemaal netjes was. Ook in Saudi-Arabië was het raak tussen het tweetal. De Red Bull-coureur wilde Hamilton voorbij laten na een onreglementaire inhaalactie, maar de zevenvoudig wereldkampioen begreep door een communicatiefout de bedoeling niet. Uiteindelijk botste de Mercedes-coureur op de RB16B. "Hij had niet op de rem moeten trappen", gaat de ontwerper verder. "Silverstone was voor mij een duidelijke fout van Hamilton, wat dat betreft lijken mensen een kort geheugen te hebben. Ze geven een coureur een stempel, waar die vervolgens moeilijk van afkomt. Hij is eenvoudig om mee te werken en zeer open. Als je Max vraagt iets te testen, probeert hij het altijd."

Newey heeft in het verleden met diverse kampioenen gewerkt, waaronder viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Volgens de Brit was de Duitser altijd zeer gedetailleerd in zijn feedback, waardoor briefings soms lang duurden. Volgens de ontwerper is Verstappen niet zo extreem, maar waren Mika Hakkinen en Kimi Raikkonen juist het tegenovergestelde van Vettel. "Daar kwamen dan niet meer dan vijf woorden uit. Ik heb met name met Mika nauw samengewerkt, maar als je eenmaal zijn taal begreep snapte je al vrij snel zijn punt. Daniel [Ricciardo] en Max zijn vrij gelijk in het geven van feedback. Ze richten zich op die dingen die je moet weten. Het zijn eenvoudige mensen om mee te werken."