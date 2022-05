McLaren voelt zich sterker worden, maar blijft waakzaam

Lando Norris bereikte in Imola voor het eerst dit seizoen het podium met de MCL36. De Brit finishte als derde achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. Een mooie progressie sinds de eerste race in Bahrein. Zowel Norris als teamgenoot Daniel Ricciardo wisten bij de seizoensopener geen punten te scoren. Maar bij McLaren zijn ze er momenteel niet gerust op. Achter Ferrari en Red Bull Racing is het namelijk dringen geblazen met Haas, Alfa Romeo, Alpine en Mercedes. Teambaas Andreas Seidl verwacht dan ook niet elk weekend met een beker naar huis te gaan.

"Als je kijkt naar Melbourne en Imola, kun je stellen dat onze wagen onder alle omstandigheden en op verschillende circuits goed werkt", aldus Seidl. "Dat is erg positief. Tegelijk zit het veld dichtbij elkaar, met Mercedes, ons, Valteri [Bottas] en Kevin [Magnussen]. We zijn er niet gerust op na de laatste weekenden." Zijn gevoel zegt Seidl wel dat McLaren consistent kan zijn qua optredens in de kwalificatie en wedstrijden. "Ik ben nooit te optimistisch, want ik weet dat de andere teams niet stil zitten, maar ik ben ervan overtuigd dat we een auto en een pakket hebben waarmee we ieder weekend kunnen vechten voor een plek in Q3 en goede punten. Daarbij hebben we ook een goed team en twee sterke coureurs."

Teamgevoel

Het gaat volgens Seidl niet alleen om rondetijden, maar ook hoe McLaren als team functioneert. "Daarvoor wil ik iedereen een groot compliment geven. Het was geweldig om te zien hoe we zijn omgegaan met de uitdagingen van het raceweekend in Bahrein. Iedereen is kalm gebleven, werkte goed samen en ging ervoor. Dit was onze eerste grote test, waarbij we alles uit de kast moesten halen, in de laatste drie jaar. Daar ben ik erg blij om! Net als dat ik blij ben met het feit dat we een plan hebben om de prestaties van de wagen verder te verbeteren de komende weken en maanden."