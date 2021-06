De eerste van Hamiltons 98 Formule 1-overwinningen

Om Montreal niet helemaal te vergeten blikken we vandaag terug op een gedenkwaardige Grand Prix van Canada: die van 10 juni 2007, vandaag precies 14 jaar geleden. Velen staat die race vooral bij vanwege de zware crash van Robert Kubica, maar wat vaak wordt vergeten is dat het ook de eerste Formule 1-overwinning was van Lewis Hamilton. De Engelsman maakte dat seizoen een verpletterend debuut in de koningsklasse van de autosport. In zijn eerste vijf optredens pakte hij steevast een podium, maar een overwinning was hem tot Montreal nog niet gegund.

Op 10 juni 2007 veranderde echter alles. Hamilton had er in de vrije trainingen al goed bijgezeten. In de vrijdagse sessies was hij achter McLaren-teamgenoot Fernando Alonso twee keer tweede geworden en op zaterdagochtend was hij zelfs de snelste in de laatste trainingssessie. De 22-jarige coureur ging dan ook vol vertrouwen de kwalificatie in en terecht: in de beslissende Q3 pakte hij zijn eerste pole-position door maar liefst vier tienden sneller te zijn dan Alonso. De rest van het veld volgde zelfs op meer dan een halve seconde.

Lewis Hamilton, McLaren, viert zijn eerste pole Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Op zondag vertrok Hamilton voor het eerst een Formule 1-race vanaf P1. Hij had ondanks zijn onervarenheid een prima start en wist de leiding in het gedrang van de eerste smalle bochtencombinatie te behouden. Zijn veel ervarenere teamcollega Alonso leek veel nerveuzer en schoot zelfs even van de baan.

Zo vlekkeloos als de start was verlopen, zo incidentrijk was het verdere verloop van de race. In totaal moest de safety car maar liefst vier keer uitrukken. Het meest in het oog springend was het al genoemde zware ongeluk van Robert Kubica die in de 26ste ronde tegen Jarno Trulli aanreed, de muur invloog en vervolgens over de baan werd gekatapulteerd. De Pool kwam wonder boven wonder weg met slechts lichte verwondingen en na het opruimen van de brokstukken kon de race worden vervolgd.

Robert Kubica, BMW Sauber F1.07 crash Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Tussen alle safety cars en brokstukken van de – in totaal tien – uitvallers door, wist Hamilton zijn hoofd prijzenswaardig koel te houden en na zeventig ronden voor Nick Heidfeld (BMW Sauber) en Alexander Wurz (Williams) als eerste over de finish te komen. Veertien jaar later staat de teller van Hamilton op een ongelooflijke 98 overwinningen, gemiddeld precies zeven zeges per jaar...

Podium: winnaar Lewis Hamilton, McLaren, tweede Nick Heidfeld, BMW Sauber F1, derde Alex Wurz, Williams Photo by: Sutton Images

De Formule 1-overwinningen van Lewis Hamilton

2007 4 Canada, Verenigde Staten, Hongarije, Japan 2008 5 Australië, Monaco, Groot-Brittannië, Duitsland, China 2009 2 Hongarije, Singapore 2010 3 Turkije, Canada, België 2011 3 China, Duitsland, Abu Dhabi 2012 4 Canada, Hongarije, Italië, Verenigde Staten 2013 1 Hongarije 2014 11 Maleisië, Bahrein, China, Spanje, Groot-Brittannië, Italië, Singapore, Japan, Rusland, Verenigde Staten, Abu Dhabi 2015 10 Australië, China, Bahrein, Canada, Groot-Brittannië, België, Italië, Japan, Rusland, Verenigde Staten 2016 10 Monaco, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Duitsland, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Abu Dhabi 2017 9 China, Spanje, Canada, Groot-Brittannië, België, Italië, Singapore, Japan, Verenigde Staten 2018 11 Azerbeidzjan, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Singapore, Rusland, Japan, Brazilië, Abu Dhabi 2019 11 Bahrein, China, Spanje, Monaco, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Rusland, Mexico, Abu Dhabi 2020 11 Stiermarken, Hongarije, Groot-Brittannië, Spanje, België, Toscane, Eifel, Portugal, Emilia-Romagna, Turkije, Bahrein 2021 3 Bahrein, Portugal, Spanje