Irvine vergelijkt 'dominante teamleider' Verstappen met Schumacher

Al zes races lang houden Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar dit seizoen in een wurggreep. Het verschil tussen beide coureurs op de baan is miniem, met op dit moment misschien – bewijst ook de stand in het WK – een licht voordeel voor de Nederlandse Red Bull-coureur.

Voormalig Jordan-, Ferrari- en Jaguar-coureur Eddie Irvine geniet van het duel. “Het seizoen 2021 is tot nu toe geweldig geweest”, zegt de Ier in een interview met gokkantoor Betway. “Verstappen is op dit moment absoluut de snelste coureur, maar je moet zeggen dat Lewis Hamilton waarschijnlijk nog steeds de beste coureur is. Het is fantastisch om te zien hoe die twee het tegen elkaar opnemen. Ik denk dat het een geweldig seizoen gaat worden.”

Waar Hamilton de afgelopen seizoenen de Formule 1 wist te domineren, daar is het vooral Verstappen die dit jaar een echte stap voorwaarts heeft gemaakt. En dat ligt volgens Irvine niet alleen aan zijn betere materiaal, maar ook aan het karakter van Verstappen. “Na zes seizoenen heeft hij eindelijk zijn zaakjes op orde. Hij was altijd al supersnel en je kunt zien dat hij veruit de meest dominante teamleider op de grid is.” In dat opzicht vergelijkt Irvine de Nederlander zelfs met Michael Schumacher, de Duitser met wie Irvine vier seizoenen samen reed bij Ferrari. “Hij [Verstappen] heeft veel verschillende tweede rijders in zijn team gehad en geen van hen is bij hem in de buurt gekomen. Dat is een beetje het Michael Schumacher effect. Lewis is regelmatig overtroffen door zijn teamgenoten, maar je moet zeggen dat Verstappen waarschijnlijk het ultieme talent is.”

Waar de strijd om de coureurstitel vooral tussen individuele coureurs gaat, is het voor het constructeurskampioenschap ook van belang hoe de tweede coureurs van Mercedes en Red Bull - Valtteri Bottas en Sergio Perez - zich houden. “Hun taak is het beste te doen wat ze kunnen, dat is alles”, zegt Irvine. “Ze zijn allebei de facto de nummers twee, maar ik denk niet dat dat tegen twee jongens als Hamilton en Verstappen een groot minpunt is. Niemand in de Formule 1 zou het tegen die twee kunnen opnemen en ze regelmatig verslaan.”

Irvine waagt zich tot slot aan een voorspelling wie van de twee coureurs aan het einde van het seizoen uiteindelijk de overhand zal hebben. “Hamilton wordt nu wat ouder en zijn snelheid is niet meer zo goed als vroeger, maar hij is nog steeds een volleerd professional. Maar ik denk dat iedereen die het tegen Verstappen opneemt, verslagen zal worden vanwege zijn pure snelheid.”