VIDEO: Mercedes legt uit wat er mis ging in Azerbeidzjan

De kampioensformatie van Toto Wolff worstelde op het Baku City Circuit met de afstelling van de W12, waarna Lewis Hamilton bij de herstart twee ronden voor het einde ook nog eens een puntenfinish – en misschien zelfs de overwinning – in het putje gooide.

Technisch directeur Mike Elliott legt in bovenstaande video uit dat het aanvankelijke gebrek aan snelheid vooral een gevolg was van het feit Mercedes in Baku niet de voorbanden op temperatuur kreeg. Ook legt hij uit waarom beide coureurs voor andere vleugelafstellingen kozen en waarom Valtteri Bottas in de kwalificatie een slipstream moest geven aan zijn teamgenoot .

Uiteraard gaat Elliott ook verder in op de zogenaamde ‘magische knop' die er bij de herstart voor zorgde dat Hamilton in bocht 1 rechtdoor schoot en belooft hij voor de eerstvolgende race in Frankrijk maatregelen bij de Brits/Duitse renstal om herhaling te voorkomen.

VIDEO: Jack Plooij bestempelt Lewis Hamilton als de grote verliezer in Baku