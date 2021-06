F1 Tech: De Red Bull-vleugel die een flexi-wing protest voorkwam

Voorafgaand aan het Formule 1-weekend in Azerbeidzjan hielden velen rekening met een protest tegen de omstreden flexibele achtervleugel van met name het team van Red Bull. De flexi-wing zou op de lange rechte stukken van het Baku City Circuit namelijk flink wat tijdwinst opleveren, terwijl de FIA de aangescherpte tests pas tijdens de volgende Grand Prix in Frankrijk zal invoeren. Dat was tot grote frustratie van met name de teams van Mercedes en McLaren. Een protest hing dan ook in de lucht, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een diskwalificatie mochten de stewards de kant van de protesteerders kiezen.

Het risico op een diskwalificatie heeft er mogelijk toe geleid dat Red Bull zich in Azerbeidzjan redelijk gedeisd heeft gehouden met diens achtervleugel. Het team had sinds de Spaanse Grand Prix – toen de flexibele vleugel voor het eerst werd aangehaald – de schijnwerpers op zich gericht. In Baku reed het team met een interim lepelvormige achtervleugel, die zich al veel meer op een normale manier gedroeg om enige controverse te ontwijken.

De achtervleugel die in Baku achterop de RB16B was gemonteerd bevat een hoofdplaat met een dieper middengedeelte, om daarmee de benodigde downforce te genereren. Aan de uiteindes waren de sleuven echter een stuk smaller, om daarmee de vortex die gecreëerd wordt door de botsing van de luchtstroom over de vleugel tegen de endplate te verminderen. Om daarop in te springen had Red Bull in Baku ook het ontwerp van de endplate aangepast. Het keerde op het stratencircuit terug naar een meer conventioneel ontwerp dat minder agressief omgaat met de luchtstroom. De trapvormige uitsnede in de bovenhoek van de endplate maakte plaats voor een conventioneler vloeiend ontwerp, terwijl de naar boven gerichte vinnen en de aflopende lamellen aan de zijkant van de endplate waren verwijderd (zie het Monaco-voorbeeld in bovenstaande foto voor het gebruikelijke ontwerp waarmee Red Bull de eerste races van 2021 afwerkte).

De oplettende lezer heeft op bovenstaande foto waarschijnlijk ook al gezien dat Red Bull aan de bovenkant van de Baku-vleugel een deel heeft weggesneden, waardoor de uiteindes naar beneden lopen richting de endplate. Met deze variant is wel gereden tijdens de training, maar het ontwerp werd niet gebruikt tijdens de kwalificatie of de race. Mogelijk maakt deze variant wel een rentree op het circuit van Spa-Francorchamps tijdens de Grand Prix van België.

Red Bull koos er verder voor om in Baku geen zogenaamde Gurney flap te monteren op de bovenzijde van de achtervleugel (zie inzet Spa 2020 in bovenstaande foto voor een exemplaar met Gurney flap). Dit leverde de RB16B wat meer topsnelheid op, wat wel ten koste ging van de balans van de auto.

Teamgenoten kiezen voor verschillende opties

Wat in de Formule 1 altijd fascinerend blijft is het verschil in de keuze van de afstelling tussen twee teamgenoten. Bij Red Bull was het verschil tussen de afstelling van de achtervleugels van Max Verstappen en Sergio Perez minimaal. Ten opzichte van zijn Mexicaanse teamgenoot reed Verstappen met een iets vlakkere achtervleugel om daarmee nog net een beetje meer topsnelheid op te rechte stukken te kunnen genereren.

Bij Mercedes was het verschil tussen de achtervleugels van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een stuk groter. Na de moeizame vrijdag koos Hamilton op zaterdag voor een afstelling met weinig downforce en slechts een enkele steunpilaar voor de DRS-activator. Aan de andere kant van de garage had de W12 van Bottas beduidend meer downforce en stonden er twee pilaren onder het systeem dat de achtervleugel openklapt bij het gebruik van DRS.

Het verschil in aanpak tussen de beide Mercedes-coureurs was niet nieuw in Baku. In Portugal hanteerde de renstal ook al twee verschillende aanpakken in diens poging om Red Bull te verslaan. De low-downforce achtervleugel gaf Hamilton duidelijk meer topsnelheid op het lange rechte stuk in Baku, maar het zou hem in het bochtige middengedeelte wel een nadeel op hebben moeten leveren ten opzichte van het ontwerp waar Bottas mee reed. Opvallend genoeg bleef Bottas worstelen met de W12 en kreeg de Fin zijn banden niet op de juiste temperatuur.

Ook bij het team van Ferrari werd er in Baku met verschillende achtervleugels gereden. De renstal startte het weekend met een lepelvormige medium-downforce exemplaar, voordat de renstal op zaterdag voor de rest van het weekend overstapte naar een gebruikelijker en rechter ontwerp. Het bezorgde Charles Leclerc zijn tweede opeenvolgende pole-position, maar het kostte de Monegask wel snelheid in de race.

In tegenstelling tot Red Bull leidde de keuze voor een achtervleugel met minder downforce bij Ferrari niet tot het weghalen van de trapvormige uitsnedes en de vinnen aan respectievelijk de boven- en zijkant van de endplate.

Aston Martin Racing AMR21 new halo fins Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin had een paar kleine updates meegenomen naar Azerbeidzjan, die net als eerder dit seizoen eerst op de auto van Lance Stroll werden geplaatst. Deze veranderingen concentreren zich vooral op het gebied rondom de cockpit, Met twee vinnen aan beide kanten van de Halo moet de luchtstroom over de auto verbeterd worden. Daarnaast lijkt Aston Martin opnieuw goed te hebben afgekeken bij Mercedes. De steunen van de spiegels op Stroll zijn auto hadden in Baku namelijk een gekartelde afwerking die we dit jaar ook al bij de kampioensformatie hebben gezien. Daarmee worden een aantal kleinere vortexen gecreëerd die verder naar achteren de luchtstroom moeten bevorderen.

Williams FW43B bargeboard detail Photo by: Giorgio Piola

Tenslotte dan het team van Williams, dat nieuwe bargeboards had meegenomen naar Azerbeidzjan voor de FW43B van George Russell. Het ontwerp lijkt op het exemplaar waar McLaren eind vorig jaar ook al mee gereden heeft. Twee C-vormige vleugeltjes omlijsten het voornaamste verticale bargeboard en de bovenste boomerang.