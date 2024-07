F1 Silverstone live: Volg de kwalificatie

Dat de drie vrije trainingen geen heel duidelijk beeld hebben gegeven van de onderlinge verhoudingen, staat vast. Met name de derde vrije training heeft weinig representatieve ronden opgeleverd, want deze sessie werd door de regen enkel op intermediates afgewerkt. Daardoor moeten de teams vooral afgaan op hun data van de eerste twee vrije trainingen, die wel onder droge omstandigheden verliepen. In die trainingen oogde McLaren opnieuw snel, maar dat gold ook voor Mercedes en Red Bull. Krijgen de Britse fans een feest voorgeschoteld in deze kwalificatie, of kan Max Verstappen weer een strakke ronde rijden op het circuit van Silverstone?

De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.