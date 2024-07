Rapportcijfers GP van Groot-Brittannië 2024

Banden: M (26 laps) I (13 laps) S (16 laps)

Net geen tien door een foutje in de laatste ronde in Q3, want anders was P5 mogelijk, plus een uitstapje in bocht 3 in de eerste ronde kostte hem wat plekken. Daarna ging het geweldig. De pace in de openingsstint was zelfs net zo goed als die van Sainz. Hield de softs dusdanig goed dat hij de Aston Martins achter zich kon houden.

Rapportcijfer Motorsport.com 9 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 9.17 (518 inzendingen)