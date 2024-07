F1 Silverstone live: Volg de race

Hamilton is nog steeds zichtbaar geëmotioneerd als hij voor de camera staat. "Dit is mijn laatste race met het team hier, ik wilde deze zo graag winnen voor hen. Zij hebben zo hard gewerkt en ik ben ze heel dankbaar. Er is geen geweldiger gevoel dan hier winnen." Het was lang geleden, zijn laatste F1-zege, vandaar dat deze zo goed voelt. "Het is zo zwaar, voor wie dan ook. Maar het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Er zijn dagen geweest dat ik me niet goed genoeg voelde, of dat ik dacht dat ik niet weer hier zou terugkeren op deze positie. Mijn fans bleven me steunen, grote dank aan iedereen in de fabriek en hier langs de baan."