Hamilton wint spectaculaire F1-race op Silverstone, Verstappen tweede

Nadat het Engelse weer op zaterdag al een hoofdrol had opgeëist, zou het ook op zondag een belangrijke factor worden. In de aanloop naar de F1-race trokken er al buien over de baan in Northamptonshire en de verwachting was dat er tijdens de Grand Prix nog meer regen zou komen.

George Russell mocht plaatsnemen op de pole-position, nadat hij op zaterdag de snelste tijd had gereden in een kwalificatie die een volledig Britse top-drie opleverde: Lewis Hamilton stond tweede op de grid en Lando Norris derde. Max Verstappen liep tijdens de kwalificatie schade op aan zijn vloer bij een uitje door de grindbak en kwam daardoor niet verder dan vierde tijd. Oscar Piastri en een verrassend sterke Nico Hülkenberg deelden de derde rij.

Op het moment dat het tijd was om aan de race te beginnen, scheen de zon. Russell behield de leiding bij de start, terwijl Hamilton als tweede de eerste bocht indook. Norris bleef derde bij de start, maar kwam ietsjes wijd uit Village, waarna hij bij The Loop buitenom werd ingehaald door Verstappen. De McLaren-coureur lag zodoende vierde na de eerste ronde, terwijl Piastri vlak achter hem vijfde was gebleven. Pierre Gasly maakte dat allemaal niet mee. De Alpine-coureur, die vanwege een motorwissel achteraan stond op de grid, stuurde zijn wagen na de opwarmronde de pits binnen met een versnellingsbakprobleem.

De Britse Grand Prix was vijftien ronden oud toen de eerste druppels naar beneden kwamen en de McLarens tot leven kwamen. Norris werkte zich langs Verstappen en twee ronden later was ook Piastri voorbij aan de regerend wereldkampioen, die daardoor vijfde kwam te liggen. In ronde 19 haalde Hamilton Russell in voor de leiding, waarna beide Mercedessen even naast de baan schoten. Meteen verloor Russell ook een plek aan Norris, waardoor hij in een paar bochten tijd van P1 naar P3 was gezakt.

Een ronde later rekende Norris ook Hamilton in, waarmee hij de nieuwe leider was in de race. Piastri ging eveneens de beide zilverpijlen voorbij, waardoor McLaren eerste en tweede kwam te liggen op de baan in Northamptonshire. Het was vervolgens zaak om het juiste moment te kiezen om naar de intermediates over te stappen. Onder andere Charles Leclerc, die zevende lag, en Sergio Pérez, die naar de vijftiende plek was opgeklommen na vanuit de pits te zijn gestart, gingen een paar ronden te vroeg naar intermediates en verloren daardoor zeeën van tijd.

De race was op de helft toen onder meer Verstappen en Sainz de tijd rijp vonden om inters te halen. Een ronde later volgden Norris, Hamilton en Russell. Piastri reed op dat moment door - McLaren durfde het niet aan om beide wagens tegelijk naar binnen te halen - en kwam zo aan kop te liggen. Maar de Australiër viel vervolgens terug naar de zesde plek, toen hij de ronde daarna zijn pitstop maakte. Norris leidde na de pitstops voor Hamilton, Verstappen, Russell, Sainz en Piastri. In ronde 34 viel Russell echter weg uit de leidende groep. “Box, box. Retire the car”, kreeg de polesitter te horen. Hamilton kreeg daarop te horen dat er vermoedelijk een probleem met het watersysteem was bij Russell.

Met nog vijftien ronden te gaan kwam de zon tevoorschijn en was het een kwestie van het juiste moment zoeken om terug te gaan naar slicks. Na ronde 38 kwamen Hamilton, Verstappen en Piastri binnen vanaf de tweede, derde en vijfde plek, terwijl Norris en Sainz op de baan bleven. Die laatste twee gingen een ronde later naar binnen. Norris schoot iets te ver door toen hij zijn auto bij zijn monteurs afleverde, waardoor zijn bandenwissel 4,5 seconden in beslag nam, in plaats van iets meer dan twee tellen. De coureur uit Bristol keerde zodoende achter Hamilton als tweede terug op de baan. Verstappen was derde gebleven, maar had harde banden gekozen voor zijn laatste stint, terwijl Hamilton en Norris voor hem op zachte banden onderweg waren. Piastri had een plek gewonnen en lag vierde na de laatste pitstops, terwijl de later gestopte Sainz zichzelf op de vijfde plek terugvond.

Het was vervolgens de vraag hoe goed de zachte banden van Hamilton en Norris zich zouden houden. Verstappen kwam namelijk zienderogen dichterbij aan Norris op de tweede plek. Met nog vijf ronden te gaan was het verschil tussen de Nederlander en de Brit minder dan een seconde. Aan het einde van Hangar Straight zette Verstappen de aanval in bij Norris, waarna hij de McLaren buitenom inhaalde. Het gat naar Hamilton was op dat moment zo’n 3,5 seconden. Verstappen kwam in de laatste ronden nog wel dichterbij aan de Mercedes, maar niet snel genoeg om Hamilton nog te kunnen bedreigen voor de zege.

De zevenvoudig wereldkampioen, die sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2021 geen race meer had gewonnen, kwam anderhalve seconde voor Verstappen als winnaar over de streep in zijn laatste thuisrace voor Mercedes. Verstappen en Norris vergezelden Hamilton naar het podium. Piastri en Sainz completeerden de top-vijf op Silverstone, terwijl Hülkenberg na een sterke race als zesde aan de finish kwam. Lance Stroll en Fernando Alonso eindigden als zevende en achtste in de thuisrace van Aston Martin, Alexander Albon en Yuki Tsunoda pakten de laatste punten. Logan Sargeant eindigde net buiten de punten als elfde, Leclerc werd achter Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo veertiende. Pérez kon geen potten breken in de Britse Grand Prix en kwam nog achter Valtteri Bottas en Esteban Ocon als zeventiende over de streep. De Mexicaan hield alleen Zhou Guanyu achter zich.

Er zijn nog twee races te gaan voor de zomerstop van de Formule 1: de Grand Prix van Hongarije op 21 juli en de Grand Prix van België op 28 juli.

Video: Hamilton verschalkt Russell voor de leiding in de Britse GP

Bekijk: F1 Silverstone 2024: Lewis Hamilton pakt de leiding

Uitslag F1 Grand Prix van Groot-Brittannië