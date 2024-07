Nadat Lando Norris op vrijdag de snelste tijd had laten noteren in zowel de eerste als tweede training, was het de vraag wat de McLaren-coureur op zaterdag kon laten zien. Het weer besloot tijdens de tweede dag van het raceweekend echter ook een duit in het zakje te doen. Zo vond de derde en laatste oefensessie plaats op een natte baan, waarna regen ook voor een enerverende sprintrace van de Formule 2 zorgde. In de aanloop naar kwalificatie van de Formule 1 klaarde het op en liet zelfs het zonnetje zich zien.

Q1: Pérez eindigt in de grindbak

Bij aanvang van de kwalificatie was de baan echter nog nat, zodat iedereen ervoor koos om op intermediates naar buiten te gaan. Lewis Hamilton meldde zich aan het begin van Q1 op de eerste stek in de tijdentabel met een 1.37.759, waarna Max Verstappen een nieuwe snelste tijd reed met een 1.37.518. Een volgende poging leverde Hamilton een 1.37.134 op, waarmee hij terugkeerde bovenaan. George Russell sloot vervolgens aan op P2 met een 1.37.215, terwijl Oscar Piastri, Verstappen en Norris derde, vierde en vijfde stonden na de eerste runs.

Met dank aan de zon die tevoorschijn was gekomen, vormde zich echter snel een droge lijn op het asfalt, waarop het tijd was om over te stappen naar slicks. Sergio Pérez was net met zachte banden de baan opgekomen toen hij bij Copse de controle over zijn Red Bull verloor en achterwaarts de grindbak in gleed. “Ik zit vast”, meldde de Mexicaan, die een rode vlag veroorzaakte. Pérez hoopte vervolgens een duwtje te krijgen van de marshals, maar kreeg nul op het rekest, waardoor hij bij de eerste groep afvallers behoorde.

Terwijl een grote groep coureurs zich op de zachte band aan het einde van de pitstraat meldde teneinde snel terug de baan op te kunnen gaan na de rode vlag, arriveerde er een grotere, donkere wolk boven Silverstone. Op het moment dat de rijders weer naar buiten reden, werden op de tribunes de poncho’s tevoorschijn gehaald. Niettemin kon er nog wel even gereden worden op de soft, waardoor de rondetijden snel omlaag tuimelden. Dat het oppassen geblazen was, ondervond onder andere Verstappen. De Nederlander schoot op dezelfde plek als zijn teamgenoot van de baan, maar hield de neus van de RB20 de goede kant op en kon via het geasfalteerde pad dat aan de buitenkant van de grindbak loopt, terugkeren op het circuit. “Regen!”, riep de drievoudig wereldkampioen.

Een zware bui bleef echter uit, waardoor de coureurs tot het einde van Q1 op de soft konden blijven rijden. Hamilton was daarop uiteindelijk snelste met een 1.29.547, terwijl Russell met een 1.30.106 op P2 plaatsnam. Verstappen klom kort voor tijd op naar de derde stek in de tijdentabel, maar zakte vervolgens nog naar de elfde positie, doordat een groot aantal rijders zich nog verbeterde bij het zwaaien van de vlag. Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon eindigden aan de verkeerde kant van de streep en waren daarmee net als Pérez uitgeschakeld, wat ook gold voor Pierre Gasly, die de langzaamste tijd reed maar zondag sowieso achteraan zou starten vanwege een motorische gridstraf.

Q2: Leclerc grijpt ernaast

Toen het tijd was voor Q2, was de donkere wolk verdwenen en scheen de zon weer, waardoor de coureurs door konden blijven rijden op de zachte band. En doordat de situatie op de baan alsmaar verder verbeterde, gingen de rondetijden gedurende de tweede kwalificatiesessie gestaag verder omlaag. Onder andere Piastri, Carlos Sainz, Norris Fernando Alonso en Nico Hülkenberg stonden even bovenaan, maar het zou opnieuw aankomen op de slotfase.

Verstappen bleek schade aan zijn vloer te hebben overgehouden aan zijn moment bij Copse en stond slechts tiende bij het ingaan van de laatste minuut van Q3. De Limburger zakte bij het uithangen van de vlag nog naar de twaalfde stek, maar klom met zijn laatste ronde op naar P6, waarmee hij zich verzekerde van deelname aan Q3. Norris tekende ondertussen voor de snelste tijd in Q2 met een 1.26.559, terwijl Russell, Alonso en Piastri op slechts een tiende van hem de tweede, derde en vierde tijd reden. Hamilton completeerde de top-vijf door twee tienden langzamer te zijn dan Norris.

Ferrari-coureur Charles Leclerc buitelde in de slotfase naar P11 en was daarmee klaar. Ook voor Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu en Daniel Ricciardo zat de kwalificatie er na Q2 op.

Q3: Volledig Britse top-drie

In de pauze tussen Q2 en Q3 werkten de monteurs van Red Bull naarstig aan de auto van Verstappen om de schade zo goed mogelijk te verhelpen voor het afsluitende kwalificatiesegment. Nadat de sessie eenmaal onderweg was, kwam hij met zijn eerste snelle ronde tot een 1.26.350, waar Piastri eerst onder ging met een 1.26.237 en Norris vervolgens met een 1.26.030. Hamilton nestelde zich tussen de twee McLarens op P2, waarna Russell een nieuwe snelste tijd liet noteren met een 1.26.024. Verstappen stond zo vijfde na de eerste runs, achter Russell, Norris, Hamilton en Piastri. Nico Hülkenberg had intussen een knappe zesde tijd gereden, waarmee hij rapper was dan Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso en Alexander Albon.

Met nog twee minuten te gaan rolden de overgebleven tien coureurs terug het circuit op voor een laatste snelle ronde. Verstappen had geen geweldige eerste sector en kwam over de streep in een 1.26.103, die hem naar P4 bracht. Hamilton bracht daarna het Britse publiek op de banken door een 1.25.990 te rijden, waarmee hij naar de eerste stek in de tijdentabel ging. Stalgenoot Russell wist echter nog een 1.25.819 uit de hoge hoed te toveren, waarmee de pole voor hem was en de volledige eerste startrij voor Mercedes. Norris maakte zijn laatste snelle ronde niet af maar stond uiteindelijk nog wel derde, waarmee er dus een compleet Britse top-drie was in de kwalificatie. Verstappen moet het zondag dus doen met de vierde startplek, terwijl Piastri en Hülkenberg achter hem de derde rij delen. Sainz, Stroll, Albon en Alonso maken de top-tien op de startopstelling dan compleet.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Sergio Pérez zorgt voor rode vlag tijdens F1-kwalificatie Silverstone

Uitslag kwalificatie F1 GP van Groot-Brittannië