F1 Mexico live: Volg de tweede vrije training

In Mexico-Stad mag Sergio Perez op veel steun rekenen, maar het was opnieuw teamgenoot Max Verstappen die voor de Mexicaanse fans het raceweekend als snelste opende. Constant wist de regerend wereldkampioen het gat naar de concurrentie in VT1 groot te houden, maar Alexander Albon kwam in de slotfase aardig dicht bij. Het verschil tussen de oud-ploegmaten was slechts 0.095 seconde. Dat belooft wat voor de rest van het F1-weekend. Het is nu wel de grote vraag of de Williams-coureur ook in de tweede training kan imponeren. De Thai zal in ieder geval met veel motivatie aan de tweede oefensessie beginnen.

De ogen zijn ook gericht op Mercedes, Ferrari en McLaren. De snelheid van de drie F1-teams viel niet per se tegen, maar er wordt voor het restant van het weekend wel meer verwacht. Lando Norris gaf iets meer dan vijf tienden toe op de tijd van Verstappen. De Brit nestelde zich op P4, achter Checo. Charles Leclerc zat op de huid van de McLaren-coureur, maar liet iets minder dan een tiende liggen op de tijd van Norris. Lewis Hamilton vonden we terug op de elfde positie. Bij hem is er nog werk aan de winkel. Teamgenoot George Russell stond in VT1 zijn auto af aan rookie Frederik Vesti. Dit betekent dat de enkelvoudig GP-winnaar zijn eerste meters van het weekend gaat maken. Kan hij meteen Mercedes verder naar voren krijgen of weet Hamilton een stap te maken? En wat kunnen Oscar Piastri en Carlos Sainz?

Een andere grote verrassing in de top-tien was de naam van Daniel Ricciardo. De Australiër, die in Austin zijn rentree maakte, tekende in VT1 voor de achtste tijd. Net als Hamilton kende hij ook een andere teamgenoot, aangezien Isack Hadjar zijn officiële F1-debuut maakte. Vaak is Yuki Tsunoda sneller dan Ricciardo, dus wellicht wordt de dag van het Italiaanse team nóg leuker. Kan AlphaTauri die snelheid vasthouden of zakt de formatie naar anderen en maken andere teams nog grote stappen? Bij Fernando Alonso is er ook werk aan de winkel. De man uit Oviedo kende een tegenvallende openingssessie en moet dus nog stappen maken, want teamgenoot Lance Stroll deed het met tiende tijd verre van onaardig. Kan de Canadees nóg een stap maken?

Wil jij niets missen van de tweede training op het Autodromo Hermanos Rodriguez, mis dan niets met het liveblog van Motorsport.com. Wij houden je op de hoogte van alles wat op de baan gebeurt en doen dat onder meer met de video's van Viaplay.