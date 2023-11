Rapportcijfers GP van Mexico 2023

Banden: M (24 Ronden) H (10 Ronden) M (41 Ronden)

Had vraagtekens bij de lange stint op de mediums na de rode vlag. Ondanks dat zijn pace niet snel genoeg was om met Verstappen te vechten voor de winst, kon hij die strategie wel laten werken. Zijn inhaalactie op Leclerc was wat gewaagd, maar was nodig voor P2. Pikte ook nog de snelste ronde mee, wat in de strijd voor P2 in het WK belangrijk is, zeker gezien de nulscore van Perez.

