F1 Mexico live: Volg de race

Max Verstappen deelde in alle drie de Formule 1-trainingen in Mexico de lakens uit, maar in de kwalificatie kwam Ferrari als een duveltje uit een doosje. Niet alleen Charles Leclerc was rapper dan de drievoudig wereldkampioen, ook Carlos Sainz bleef Verstappen voor na zestig minuten kwalificeren. Het is voor de 26-jarige coureur een groot voordeel dat de run naar de eerste bocht lang is en met een slipstream alles mogelijk, dat wijst het verleden wel uit. Het voordeel voor de Scuderia is dat ze twee F1-coureurs hebben om de Nederlander te dekken. Lukt het Leclerc en Sainz om Ferrari na Singapore weer succes te geven, wint Verstappen zijn zestiende race van 2023 of zien we een heel andere winnaar op het podium?

Daniel Ricciardo heeft in de kwalificatie laten zien dat het met de snelheid van de AlphaTauri echt wel goed zit in Mexico. In Q1 en Q2 werd hij middels een slipstream geholpen door Yuki Tsunoda, die een gridstraf heeft vanwege nieuwe power unit-elementen, maar in het laatste deel knokte de Australiër op eigen kracht naar de vierde startplek. Hij bleef Sergio Perez in de RB19 voor. Lukt het de goedlachse F1-coureur de thuisrijder voor te blijven of is de AT04 niet goed genoeg in de race? En wat kunnen Mercedes, Oscar Piastri en Alfa Romeo?

Twee grote namen ontbreken in de top-tien. Fernando Alonso begint als dertiende aan de race, nadat het het hele weekend al niet wil lukken. Bij Lando Norris ging de kwalificatie nóg beroerder. Terwijl Piastri doorstootte naar Q3, bleef de Brit steken in het openingsdeel. Hij begint de Mexicaanse race zondag als zeventiende. Alleen Logan Sargeant en Yuki Tsunoda staan achter hem. Kan de McLaren-coureur zich naar de punten rijden of wordt het een loodzware dag voor de man uit Bristol?

