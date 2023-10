Nadat Max Verstappen in alle vrije trainingen de snelste tijd had gereden, was het op zaterdag zeer verrassend Ferrari dat de gehele eerste startrij voor zich opeiste. Charles Leclerc ging snelste in de slotfase van de kwalificatie en Carlos Sainz reed de tweede tijd, terwijl Verstappen op het moment suprême op P3 bleef steken. De verschillen waren echter bijzonder klein: de top-drie zat binnen een tiende van een seconde van elkaar. Daniel Ricciardo baarde opzien door zich als vierde te kwalificeren. Hij was met de AlphaTauri 0.041 seconde sneller dan thuisrijder Sergio Perez in de Red Bull. Lewis Hamilton, Oscar Piastri en George Russell vingen de race respectievelijk als zesde, zevende en achtste aan. Alfa Romeo-rijders Valtteri Bottas en Zhou Guanyu completeerden de top-tien op de grid.

Bij de start van de Mexicaanse Grand Prix kwamen de twee Red Bulls bijzonder goed van hun plek. Verstappen ging op imposante wijze tussen de twee Ferrari’s door naar de leiding. Perez dook in de slipstream van zijn teamgenoot om daarna bij de eerste bocht voor de buitenkant te gaan. Bijna lukte het hem om Leclerc buitenom in te halen, maar hij stuurde in terwijl hij de Ferrari nog niet helemaal gepasseerd was. De Mexicaan werd omhoog gewipt, waarna de RB19 de uitloopstrook in werd gezonden. Leclerc liep schade aan zijn voorvleugel op en ging door het gras, maar wist de tweede plek nog wel vast te houden. Sainz lag derde na de start, Ricciardo vierde en Hamilton vijfde.

Perez slaagde erin om zijn auto naar de pits te brengen, waar de Red Bull achteruit de garage in werd geduwd. De monteurs keken of zij de wagen nog konden herstellen, maar de schade aan de rechterkant was simpelweg te groot. Gedesillusioneerd stapte de coureur uit Guadalajara uit. Leclerc reed ondertussen rond met een endplate die loshing aan de linkerkant van zijn voorvleugel. In dergelijke gevallen kunnen coureurs verplicht worden om een pitstop te maken om de schade aan hun auto te laten herstellen. In de vierde ronde viel de endplate echter uit zichzelf van de auto. Maar de stewards lieten even later wel weten na de race een onderzoek in te stellen naar Leclerc, omdat hij mogelijk met een auto reed die in een ‘onveilige staat’ verkeerde.

Verstappen sloeg in de eerste negentien ronden een gat van ruim 4,5 seconde, waarna hij op de boordradio kwam om te melden dat zijn banden minder werden. De regerend wereldkampioen werd meteen naar de pits gehaald, waar zijn medium banden vervangen werden voor harde exemplaren. Na zijn pitstop lag hij zevende. In de ronden die volgden rekende Verstappen echter succesvol af met achtereenvolgens Russell, Piastri en Ricciardo, en hij kwam daarna derde te liggen toen Hamilton naar de pits ging. Het was vervolgens de vraag of Ferrari met Sainz zou reageren op de pitstop van de Mercedes-coureur. De Italiaanse renstal koos ervoor om de Spanjaard langer door te laten rijden, zodat hij later in de race in het voordeel zou zijn met nieuwere banden.

Verstappen reed intussen naar de achterkant van Sainz toe om de Ferrari-rijder aan het begin van ronde 29 in te halen aan het einde van het rechte stuk. Twee ronden later ging Sainz vanaf de derde positie naar de pits om daarna zes seconden áchter Hamilton op P4 terug te keren op het circuit. Leclerc kwam een ronde later naar binnen, waarmee Verstappen weer terug aan kop was. De Monegask reed als tweede terug de baan op en had na zijn stop een buffer van zo’n 2,5 seconde naar Hamilton.

Rode vlag

In ronde 33 werd de race opgeschrikt door een zware crash van Kevin Magnussen. Bij de negende bocht sloeg zijn Haas opeens linksaf om daarna met een harde klap in de kunststof blokken te belanden. De auto lag volledig in puin, maar Magnussen slaagde erin om op eigen kracht uit de wagen te klauteren. De safety car werd naar buiten gestuurd, waarna Red Bull onmiddellijk Verstappen naar binnen haalde om hem zonder positieverlies van een nieuwe set harde banden te voorzien. Norris en Albon volgden het voorbeeld van de Limburger en gingen eveneens naar de pits. Zij leverden wel een paar posities in, en voor niets, zo bleek korte tijd later. Omdat de kunststof baanafzetting moest worden hersteld, kwam namelijk de rode vlag tevoorschijn, waardoor iedereen ‘gratis’ banden konden wisselen in de pits.

Nadat de actie twintig minuten had stilgelegen - en de eerste Mexicaanse fans zich al richting de uitgang van het circuit hadden begeven - keerden de achttien overgebleven coureurs terug op de baan voor een staande herstart. Op een mix van harde en medium banden nam het veld weer plaats op de grid. Verstappen was opnieuw goed weg toen de rode lampen voor de tweede keer op zondag doofden en bleef aan de leiding. Hamilton dook bij de eerste bocht aan de binnenkant van Leclerc, maar de Monegask bleef de Brit nipt voor. Sainz was bij de herstart aan de linkerkant op het gras gekomen. Ondanks dit moment bleef hij vierde.

Hamilton, die voor de herstart naar medium was gewisseld, bleef jacht maken op Leclerc, die onderweg was op de harde band. In de veertigste raceronde zette hij zijn Mercedes aan het einde van het lange rechte stuk naast de Ferrari, waar net genoeg ruimte was, om bij de eerste bocht de tweede plek over te nemen. Het was vervolgens de vraag of hij het gat naar Verstappen kon dichten. Het antwoord was duidelijk nee. Het verschil bedroeg aanvankelijk drie seconden maar zou daarna alleen maar oplopen. Hamilton leek er vervolgens niet zeker van te zijn of de medium band wel de juiste keuze was. “We hebben nog een lange weg te gaan op deze band”, kwam hij bezorgd op de boordradio.

Verstappen vergrootte zijn voorsprong naar meer dan tien seconden, terwijl Hamilton op zijn beurt vijf seconden wegreed bij Leclerc. Russell zette Sainz even onder druk voor de vierde plaats, maar vond geen manier om de coureur uit Madrid te passeren. Piastri werd ondertussen belaagd door Tsunoda. Een ronde nadat de twee al even licht contact met elkaar hadden gemaakt bij de eerste bocht, kwam het op dezelfde plek tot een serieuze aanvaring. De Japanner hoopte de Australiër buitenom te kunnen inhalen voor de zevende plek, maar kwam de voorvleugel van de McLaren tegen en spinde van de baan.

Norris was bij de herstart teruggevallen van de tiende naar de veertiende plek, maar vocht zich daarna sterk naar voren. Nadat de coureur uit Londen zich langs Albon had geknokt, lag hij alweer achtste, waarna Piastri hem er langs liet voor de zevende positie. Ricciardo moest er vervolgens eveneens aan geloven, waarop Norris naar de achterkant van Russell toog. Vier ronden voor het einde sloeg de McLaren-coureur met een fraaie actie toe bij de zesde bocht.

Vooraan hield Verstappen de regie tot aan de finish strak in handen. Hij finishte veertien seconden voor Hamilton om zijn zestiende Grand Prix-zege van 2023 te claimen, waarmee hij zijn eigen record uit 2022 uit de boeken reed. Leclerc completeerde het podium, maar heeft nog wel een onderzoek naar zich lopen omdat hij tijdens de eerste ronden van de race met een losse endplate reed. Sainz werd vierde, voor Norris en Russell, die in de slotfase een aandringende Ricciardo nipt achter zich hield. Piastri, Albon en Ocon pakten de resterende punten in Mexico.

Er zijn nog drie Grands Prix te gaan in 2023. Over een week racet de Formule 1 verder op het Autodromo Jose Carlos Pace in het Braziliaanse Sao Paulo, waarna de race in Las Vegas en de seizoensafsluiter in Abu Dhabi nog op het programma staan.

Uitslag F1 Grand Prix van Mexico: