Perez: "Ik dacht vandaag alleen maar aan de overwinning in GP Mexico"

De thuisrace is voor Sergio Perez geëindigd in een behoorlijke sof. De Red Bull-coureur moest in de kwalificatie onder meer Daniel Ricciardo voor zich dulden, maar zag zondag meteen een kans ontstaan. Perez kwam goed van zijn startplek en haalde nadien veel voordeel uit de altijd krachtige slipstream op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Waar Max Verstappen met een goede start tussen de Ferrari's doorkwam en aan de binnenkant van bocht 1 belandde, zag Perez juist een gat aan de buitenkant.

Perez besloot ervoor te gaan en dus doken drie coureurs naast elkaar de eerste bocht in. Doordat Perez aan de buitenkant veel te abrupt instuurde, zou het voor hem en voor de Mexicaanse fans in tranen eindigen. De man met startnummer 11 sloeg uit pure frustratie op het stuur toen het einde oefening bleek, maar laat in het vierkantje weten zichzelf niks kwalijk te nemen: "Ik ben teleurgesteld, want vandaag was zonder enige twijfel mijn kans. Ik had een erg goede start en dacht alleen maar aan het winnen van de race."

Het was met andere woorden een alles of niets-actie. "Ik wilde niet alleen maar op het podium staan. Ik heb hier al twee jaar op rij het podium gehaald, ik dacht vandaag alleen maar aan de overwinning. Ik zag een kans en ben er vol voor gegaan. Achteraf kun je zeggen dat ik te veel risico heb genomen, maar als het wel was gelukt, dan had ik aan de leiding gelegen na bocht 1", blikt Perez terug. "Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat Charles zo laat zou remmen aangezien hij de auto in het midden was. Hij had minder marge dan Max die aan de binnenkant zat en ik kon juist als allerlaatste remmen doordat ik aan de buitenkant zat", duidt hij op de ideale racelijn.

De afloop van het moment is logischerwijs een grote domper voor de Mexicaanse fans, waarbij het op de tribune ook niet altijd even vriendelijk bleek. "Het doet hen natuurlijk pijn, maar ik ga op zich wel met een gerust hart naar huis omdat ik absoluut alles heb gegeven. Misschien was dat niet zo geweest als ik op het podium was geëindigd en had gedacht dat ik de race kon winnen", verwijt Perez zichzelf niet veel. "Het is vooral vervelend voor de fans, aangezien ik hen vandaag de overwinning wilde geven."

Video: Sergio Perez is meteen klaar tijdens zijn thuisrace in Mexico